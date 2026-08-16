Oberliga live: Ratingen 04/19 gastiert bei der SpVg Schonnebeck

Ratingen gegen Schonnebeck. – Foto: IMAGO/ Fotostand

Ein echter Schlager zum 1. Spieltag steigt bei der SpVg Schonnebeck: Vizemeister Ratingen 04/19 gastiert zum Topspiel, für beide Klubs ist es direkt ein Prüfstein zum Auftakt. Wie die Partie läuft, erfahrt ihr hier.

Neun Siege für Schonnebeck, zehn für Ratingen und viermal hat es bislang ein Remis gegeben: Die Duelle zwischen beiden Oberliga-Top-Klubs sind immer intensiv und eng, wenngleich die Schwalben zuletzt die Oberhand behielten, jeweils in Ratingen einen Zähler mitnahmen und die Heimspiele für sich entschieden. Ein Vorbote für das Duell am Sonntag ist das aber keinesfalls.

Die Truppe von Dirk Tönnies verlor im Niederrheinpokal nach 3:0-Führung in Überzahl beim Wuppertaler SV im Elfmeterschießen, Ratingen kam dagegen souverän mit 5:0 beim VfL Rhede weiter und will in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wer den besseren Start erwischt, erfahrt ihr hier.