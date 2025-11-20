 2025-11-18T09:22:12.436Z

Spielbericht
Ratingen 04/19 kann am Freitagabend seine Spitzenposition ausbauen.
Oberliga live: Primus Ratingen 04/19 am Freitag beim VfB Homberg

Drei Partien des 14. Spieltags in der Oberliga Niederrhein stehen noch aus, am Freitag wird neben dem Spiel in Homberg noch beim FC Büderich gespielt, der es mit dem 1. FC Kleve zu tun hat. Am Samstag tritt der SV Sonsbeck gegen Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler an.

Der Niederrheinpokal machte es notwendig, dass einige Teams ihre Oberliga-Partien des 14. Spieltages nachholen müssen, hat doch der Verbandspokal bei Überschneidungen inzwischen Vorrang. Zwei dieser drei Spiele werden dabei am Freitagabend angepfiffen. Dabei tritt auch der souveräne Tabellenführer an, der die Spitze derweil am ansonsten spielfreien Wochenende nicht verlieren kann.

Ratingen in Homberg der Favorit

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

Denn die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, die um 19.30 Uhr beim Zehnten VfB Homberg antritt, rangiert nach erst zwölf absolvierten Spielen an der Spitze, während die Verfolger SpVg Schonnebeck (drei Zähler Rückstand bei 14 Spielen) und KFC Uerdingen (vier Punkte Rückstand bei 13 Partien) schon mehr Partien absolviert haben. Die Ratinger könnten mit einem Sieg also gleich ein gutes Stück davonziehen. Doch auch das Team von Coach Stefan Janßen dürfte motiviert sein, denn ein Heimsieg könnte im Bestfall den Sprung auf Platz fünf zur Folge haben.

FC Büderich empfängt den 1. FC Kleve

Morgen, 20:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
20:00live

Eine halbe Stunde später tritt dann der FC Büderich daheim gegen den 1. FC Kleve an. Während die Gäste auf dem vorletzten Platz rangieren und erst zwölf Punkte auf dem Konto haben, sind die Büdericher als 14. bisher mit fünf Punkten mehr ebenfalls hinter den Erwartungen, zeigten aber beim 1:0 im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV, wozu das Team in der Lage ist. Ein Sieg im Halbfinale - und ein Startplatz im DFB-Pokal der Saison 2026/27 könnte bereits sicher sein. Nun soll es sicher auch in der Liga ein Stück nach oben gehen. Die Klever könnten indes mit dem SV Sonsbeck auf dem ersten rettenden Platz nach Punkten gleichziehen.

Sonsbeck am Samstag gegen den VfL Jüchen

Sa., 22.11.2025, 13:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
13:30live

Abgeschlossen wird der 14. Spieltag dann am Sonntag, wenn der SV Sonsbeck auf einen möglichen Punktgewinn der Klever gleich reagieren könnte. Zu Gast ist Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler, der als Achter 20 Zähler gesammelt hat und an den die Sonsbecker auf zwei Punkte heranrücken könnten.

