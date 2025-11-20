Oberliga live: Primus Ratingen 04/19 am Freitag beim VfB Homberg

Der Niederrheinpokal machte es notwendig, dass einige Teams ihre Oberliga-Partien des 14. Spieltages nachholen müssen, hat doch der Verbandspokal bei Überschneidungen inzwischen Vorrang. Zwei dieser drei Spiele werden dabei am Freitagabend angepfiffen. Dabei tritt auch der souveräne Tabellenführer an, der die Spitze derweil am ansonsten spielfreien Wochenende nicht verlieren kann.

Denn die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld, die um 19.30 Uhr beim Zehnten VfB Homberg antritt, rangiert nach erst zwölf absolvierten Spielen an der Spitze, während die Verfolger SpVg Schonnebeck (drei Zähler Rückstand bei 14 Spielen) und KFC Uerdingen (vier Punkte Rückstand bei 13 Partien) schon mehr Partien absolviert haben. Die Ratinger könnten mit einem Sieg also gleich ein gutes Stück davonziehen. Doch auch das Team von Coach Stefan Janßen dürfte motiviert sein, denn ein Heimsieg könnte im Bestfall den Sprung auf Platz fünf zur Folge haben.

Eine halbe Stunde später tritt dann der FC Büderich daheim gegen den 1. FC Kleve an. Während die Gäste auf dem vorletzten Platz rangieren und erst zwölf Punkte auf dem Konto haben, sind die Büdericher als 14. bisher mit fünf Punkten mehr ebenfalls hinter den Erwartungen, zeigten aber beim 1:0 im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten Wuppertaler SV, wozu das Team in der Lage ist. Ein Sieg im Halbfinale - und ein Startplatz im DFB-Pokal der Saison 2026/27 könnte bereits sicher sein. Nun soll es sicher auch in der Liga ein Stück nach oben gehen. Die Klever könnten indes mit dem SV Sonsbeck auf dem ersten rettenden Platz nach Punkten gleichziehen.

Sonsbeck am Samstag gegen den VfL Jüchen