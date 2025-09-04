 2025-09-04T11:59:34.595Z

Allgemeines
Kleve eröffnet den Spieltag.
Oberliga live: Kleve gegen Hilden, Baumberg empfängt die HSG

Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve empfängt am Freitag den VfB 03 Hilden, die Holzheimer SG gastiert am Samstag in Baumberg. Sonntags steigt das Topspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19.

Der 4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein! Bevor am Sonntag das Spitzenspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 steigt, duellieren sich am Freitag der 1. FC Kleve und der VfB 03 Hilden sowie am Samstag die Sportfreunde Baumberg und die Holzheimer SG.

Liveticker: 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
20:00

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG

Sa., 06.09.2025, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
16:00live

Liveticker: SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Liveticker: TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00

Liveticker: SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Liveticker: FC Büderich - KFC Uerdingen

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:30

Liveticker: SV Biemenhorst - ETB SW Essen

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:15

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag
Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen
So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst
So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck
So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

