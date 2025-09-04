Oberliga live: Kleve gegen Hilden, Baumberg empfängt die HSG

Der 4. Spieltag in der Oberliga Niederrhein! Bevor am Sonntag das Spitzenspiel zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 steigt, duellieren sich am Freitag der 1. FC Kleve und der VfB 03 Hilden sowie am Samstag die Sportfreunde Baumberg und die Holzheimer SG.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck VfB Homberg VfB Homberg 15:00 live PUSH

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

5. Spieltag

Sa., 13.09.25 16:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - KFC Uerdingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 14.09.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - FC Büderich

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

So., 14.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - SV Sonsbeck

So., 14.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch

So., 14.09.25 16:00 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

