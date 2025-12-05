Der KFC muss Gegend en TSV Meerbusch liefern – Foto: Ralph Görtz

Oberliga Live: KFC empfängt im nächsten Heimspiel den TSV Meerbusch Oberliga Niederrhein: Nach dem Unentschieden gegen den Spitzenreiter lädt der KFC Uerdingen den TSV Meerbusch in die Grotenburg ein. Auch am Sonntag (7. Dezember, 15 Uhr) ist FuPa Niederrhein wieder über YouTube und einen Ticker live dabei. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein KFC Uerdingen TSV Meerbus.

Nach der englischen Woche des KFC Uerdingen gibt es auch am Sonntag wieder Oberliga-Fußball in der Grotenburg. Nach Heimspielen gegen die tabellarisch besten Mannschaften der Liga kommt mit dem TSV Meerbusch ein vermeintlich entspannterer Gegner für die Krefelder. Doch das sollte das Team von Julian Stöhr nicht auf die leichte Schulter nehmen – seit drei Wochen hat es auch für ihn keinen Dreier mehr gegeben. >>> Liveticker, FuPa.tv: KFC Uerdingen - TSV Meerbusch >>> Zum FuPa-WhatsApp-Kanal für den KFC Uerdingen

KFC muss die guten Leistungen in Punkte ummünzen

Unter der Woche war Spitzenreiter Ratingen 04/19 zu Gast beim KFC – am Ende stand ein 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Für Stöhrs Mannschaft letztendlich wohl eher ein verlorener Sieg – sein Gegenüber Damian Apfeld darf sich über einen gewonnenen Punkt gefreut haben. Zwar hat Apfelds Ratingen das Spiel zwischenzeitlich auf seine Seite gezogen, doch hätte der KFC mit einer deutlicheren Führung in die Halbzeitpause gehen können. Gestört durch einen Flutlichtausfall, der den KFC in der laufenden Saison nicht zum ersten Mal plagt, wurde den Blau-Roten jedoch komplett der Wind aus den Segeln genommen. Mit einer Niederlage vom Wochenende und einem Unentschieden am Dienstag dürfte für die Krefelder einzig ein Sieg gegen den TSV Meerbusch zählen. Sollte der nicht gelingen, wäre der Spitzenreiter wohl vorerst uneinholbar weg.