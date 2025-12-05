Oberliga Live: KFC empfängt im nächsten Heimspiel den TSV Meerbusch

Nach der englischen Woche des KFC Uerdingen gibt es auch am Sonntag wieder Oberliga-Fußball in der Grotenburg. Nach Heimspielen gegen die tabellarisch besten Mannschaften der Liga kommt mit dem TSV Meerbusch ein vermeintlich entspannterer Gegner für die Krefelder. Doch das sollte das Team von Julian Stöhr nicht auf die leichte Schulter nehmen – seit drei Wochen hat es auch für ihn keinen Dreier mehr gegeben.
Unter der Woche war Spitzenreiter Ratingen 04/19 zu Gast beim KFC – am Ende stand ein 2:2-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Für Stöhrs Mannschaft letztendlich wohl eher ein verlorener Sieg – sein Gegenüber Damian Apfeld darf sich über einen gewonnenen Punkt gefreut haben. Zwar hat Apfelds Ratingen das Spiel zwischenzeitlich auf seine Seite gezogen, doch hätte der KFC mit einer deutlicheren Führung in die Halbzeitpause gehen können. Gestört durch einen Flutlichtausfall, der den KFC in der laufenden Saison nicht zum ersten Mal plagt, wurde den Blau-Roten jedoch komplett der Wind aus den Segeln genommen.
Mit einer Niederlage vom Wochenende und einem Unentschieden am Dienstag dürfte für die Krefelder einzig ein Sieg gegen den TSV Meerbusch zählen. Sollte der nicht gelingen, wäre der Spitzenreiter wohl vorerst uneinholbar weg.
Unterhalb der Top-Mannschaften ist die Tabellensituation denkbar knapp. Zwischen Tabellenplatz sechs und 17 liegen lediglich fünf Punkte – im Grunde kann also jeder jeden schlagen. Gleichzeitig bedeutet das für Mannschaften wie den TSV, der mit 21 Zählern zwar auf dem elften Platz steht, aber punktgleich mit dem SC St. Tönis ist, dass jede Niederlage wie auch jeder Sieg sowohl den Absturz in den Tabellenkeller als auch Big Points für den Sprung in die obere Tabellenhälfte bedeuten kann. Eine wirkliche Aussicht für die kommende Partie lässt sich bei den Meerbuschern allerdings kaum abgeben, denn ihre Spielzeit verläuft bislang sehr wechselhaft: Siegen gegen Jüchen und Tönis steht eine starke Punkteteilung mit der SpVg Schonnebeck gegenüber.
Ein Sieg würde den absoluten Oberliga-Stammgast bis auf zwei Punkte an den KFC heranbringen – auf der anderen Seite könnte der Gastgeber dem Spitzenreiter 04/19 weiter auf den Fersen bleiben.
