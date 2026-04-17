Oberliga live: HT 16 fordert Vicky, HEBC gastiert in Harksheide

Spieltag 31: Die Ausgangslage in der Oberliga Hamburg bleibt eng, auch wenn der Eimsbütteler TV mit 68 Punkten weiterhin vorne liegt. Der Vorsprung auf den ETSV Hamburg beträgt vier Zähler, allerdings zeigt die Formkurve, dass sich das Bild jederzeit verschieben kann. Während der Tabellenführer konstant punktet, bleiben die Verfolger in Schlagdistanz.
Auffällig ist vor allem die Entwicklung im oberen Drittel: Neben dem ETV präsentieren sich auch SC Victoria und HEBC Hamburg zuletzt stabil, während TuS Dassendorf nach kleineren Schwankungen weiter im Rennen bleibt. Besonders das Duell zwischen Victoria und HT 16 verspricht Brisanz, da beide Teams unterschiedliche Formphasen durchlaufen.
Im Fokus steht zudem das Auswärtsspiel des Spitzenreiters beim Niendorfer TSV, der sich zuletzt stabilisiert hat und im gesicherten Mittelfeld steht. Gleichzeitig empfängt der ETSV den FK Nikola Tesla und geht als Favorit in die Partie, während Dassendorf beim formstarken TSV Sasel gefordert ist.
Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an. FC Türkiye Wilhelmsburg trifft auf FC Süderelbe und benötigt dringend Punkte, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Für SV Halstenbek-Rellingen wird es bei USC Paloma ebenfalls schwer, während SV Curslack-Neuengamme bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt vor einer weiteren schwierigen Aufgabe steht.
32. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - Niendorfer TSV
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - SC Victoria
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TuRa Harksheide
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel
So., 26.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - ETSV Hamburg
So., 26.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 26.04.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz 08
33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: