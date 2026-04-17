 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Oberliga live: HT 16 fordert Vicky, HEBC gastiert in Harksheide

Oberliga Hamburg: Auswärtsspiele für HT 16 und HEBC am Freitag. ETV muss zum Niendorfer TSV, TSV Sasel will TuS Dassendorf ärgern.

von red · Heute, 08:43 Uhr · 0 Leser
In der Oberliga geht es weiter.
In der Oberliga geht es weiter. – Foto: Oliver Utesch

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Spieltag 31: Die Ausgangslage in der Oberliga Hamburg bleibt eng, auch wenn der Eimsbütteler TV mit 68 Punkten weiterhin vorne liegt. Der Vorsprung auf den ETSV Hamburg beträgt vier Zähler, allerdings zeigt die Formkurve, dass sich das Bild jederzeit verschieben kann. Während der Tabellenführer konstant punktet, bleiben die Verfolger in Schlagdistanz.

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Auffällig ist vor allem die Entwicklung im oberen Drittel: Neben dem ETV präsentieren sich auch SC Victoria und HEBC Hamburg zuletzt stabil, während TuS Dassendorf nach kleineren Schwankungen weiter im Rennen bleibt. Besonders das Duell zwischen Victoria und HT 16 verspricht Brisanz, da beide Teams unterschiedliche Formphasen durchlaufen.

Im Fokus steht zudem das Auswärtsspiel des Spitzenreiters beim Niendorfer TSV, der sich zuletzt stabilisiert hat und im gesicherten Mittelfeld steht. Gleichzeitig empfängt der ETSV den FK Nikola Tesla und geht als Favorit in die Partie, während Dassendorf beim formstarken TSV Sasel gefordert ist.

Auch im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an. FC Türkiye Wilhelmsburg trifft auf FC Süderelbe und benötigt dringend Punkte, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen. Für SV Halstenbek-Rellingen wird es bei USC Paloma ebenfalls schwer, während SV Curslack-Neuengamme bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt vor einer weiteren schwierigen Aufgabe steht.

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Liveticker: TuRa Harksheide - HEBC Hamburg

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
19:30

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Liveticker: SC Victoria - HT 16

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
HT 16
HT 16HT 16
19:30

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Liveticker: USC Paloma - SV Halstenbek-Rellingen

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
10:45

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Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - FC Süderelbe

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
13:00

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Liveticker: ETSV Hamburg - Nikola Tesla

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
14:00

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Liveticker: TSV Buchholz - Teutonia 05 Ottensen

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
14:00

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Liveticker: Niendorfer TSV - Eimsbütteler TV

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
14:00

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - SV Curslack-Neuengamme

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
15:00

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Liveticker: TSV Sasel - TuS Dassendorf

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
16:00

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - Niendorfer TSV
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - SC Victoria
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TuRa Harksheide
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel
So., 26.04.26 10:45 Uhr USC Paloma - ETSV Hamburg
So., 26.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FK Nikola Tesla
So., 26.04.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz 08

33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16

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