Oberliga live: HT 16 fordert Vicky, HEBC gastiert in Harksheide

In der Oberliga geht es weiter. – Foto: Oliver Utesch

Spieltag 31: Die Ausgangslage in der Oberliga Hamburg bleibt eng, auch wenn der Eimsbütteler TV mit 68 Punkten weiterhin vorne liegt. Der Vorsprung auf den ETSV Hamburg beträgt vier Zähler, allerdings zeigt die Formkurve, dass sich das Bild jederzeit verschieben kann. Während der Tabellenführer konstant punktet, bleiben die Verfolger in Schlagdistanz.

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Auffällig ist vor allem die Entwicklung im oberen Drittel: Neben dem ETV präsentieren sich auch SC Victoria und HEBC Hamburg zuletzt stabil, während TuS Dassendorf nach kleineren Schwankungen weiter im Rennen bleibt. Besonders das Duell zwischen Victoria und HT 16 verspricht Brisanz, da beide Teams unterschiedliche Formphasen durchlaufen.

Im Fokus steht zudem das Auswärtsspiel des Spitzenreiters beim Niendorfer TSV, der sich zuletzt stabilisiert hat und im gesicherten Mittelfeld steht. Gleichzeitig empfängt der ETSV den FK Nikola Tesla und geht als Favorit in die Partie, während Dassendorf beim formstarken TSV Sasel gefordert ist.