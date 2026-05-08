 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Oberliga live: Diese drei Spiele finden am Freitag statt

Oberliga Hamburg: Während der Eimsbütteler TV und die TuS Dassendorf ihr Fernduell um die Regionalliga-Relegation fortsetzen, kann der ETSV Hamburg am Sonntag aus eigener Kraft Meister werden. Nikola Tesla steht dagegen vor dem Abstieg - die Hintergründe.

von red · Heute, 17:20 Uhr · 0 Leser
Vorwärts/Wacker trifft auf den ETV.
Vorwärts/Wacker trifft auf den ETV. – Foto: Oliver Utesch

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Oberliga Hamburg
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Mit dem 33. Spieltag der Oberliga Hamburg steht der vorletzte der Saison an - und einige Entscheidungen sind noch offen. Der ETSV Hamburg kann am Sonntag mit einem Sieg beim HEBC Hamburg die Meisterschaft klar machen und einen versöhnlichen Abschluss für eine alles andere als geplante Rückrunde finden. Schon am Freitag will der Eimsbütteler TV im Rennen um die Regionalliga-Relegation beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt vorlegen, ehe am Sonntag die TuS Dassendorf bei Nikola Tesla nachlegen kann.

Nikola Tesla ist ein gutes Stichwort: Weil sicher ist, dass zwei Hamburger Klubs aus der Regionalliga Nord absteigen, wird Tabellenplatz 15 der Oberliga zum Abstiegsplatz. Vorausgesetzt: Der ETV oder Dassendorf scheitern in der Regionalliga-Relegation. Weil Tesla vier Punkte Rückstand auf den sicher rettenden Rang 14 hat und eben jetzt auf Aufstiegskandidat Dassendorf tritt, muss Tesla dem ETV oder Dassendorf die Daumen drücken. Nur wenn ein Klub aus der Oberliga Hamburg in die Regionalliga aufsteigt, reicht Rang 15 in der Oberliga zum Klassenerhalt.

>>> Hinweis: ETSV Hamburg stellt sich nach der Saison komplett neu auf - neuer Trainer ist fix

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Liveticker: SC Victoria - FC Süderelbe

Heute, 19:30 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:30

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Liveticker: SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV

Heute, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
19:30

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Liveticker: TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme

Heute, 19:30 Uhr
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
19:30

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Liveticker: TSV Buchholz - USC Paloma

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
14:00

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Liveticker: Niendorfer TSV - Teutonia 05

Morgen, 14:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
14:00

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Liveticker: HEBC Hamburg - ETSV Hamburg

So., 10.05.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
10:45

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Liveticker: FC Türkiye - SV Halstenbek-Rellingen

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
13:00

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Liveticker: Nikola Tesla - TuS Dassendorf

So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
14:30

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Liveticker: TSV Sasel - HT 16

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
HT 16
HT 16HT 16
15:00

Am Dienstag finden die letzten beiden Nachholspiele statt

Di., 12.05.2026, 19:00 Uhr
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
19:00
Spieltext Niend. TSV - Vorw. Wacker

Di., 12.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
19:00
Spieltext Buchholz 08 - Teutonia 05

Der letzte Spieltag

34. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - HEBC Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - FK Nikola Tesla
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr HT 16 - TuRa Harksheide
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV - TSV Sasel
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Süderelbe - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Victoria
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Niendorfer TSV
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - USC Paloma
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

>>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Hamburg

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