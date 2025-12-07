Oberliga live: Derby in Uerdingen, Topspiel in Homberg

Zum Auftakt des vorletzten Spieltags des Kalenderjahrs 2025 feierte der SV Biemenhorst drei immens wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg. Das rettende Ufer rückt damit näher, doch der SVB bleibt weiterhin Tabellenschlusslicht.

Es ging schon früh und munter am Freitagabend los. Ben Harneid eröffnete zunächst mit einem erfolgreichen Kopfball nach einer Ecke (11.), doch die Führung war nur von kurzer Dauer. Taric Boland setzte Biemenhorsts Top-Torjäger Luca Puhe in Szene, der im Strafraum jedoch strafwürdig gelegt wurde. Den Elfmeter übernahm die Lebensversicherung des SVB selbst und verwandelte zum prompten Ausgleich (17.). Und kurz darauf legte das Schlusslicht auch noch nach. Joshua Müller drehte die Partie innerhalb kürzester Zeit (23.). Auch in der Folge zeigten die Hausherren einen beherzten Auftritt, konnten sich aber erst nach dem Seitenwechsel belohnen. Erneut war es Müller, der sich in die Torschützenliste eintragen durfte (47.) und Biemenhorst eine beruhigende Führung bescherte. Baumberg war daraufhin gefordert, meldete sich auch immer wieder Richtung gegnerischem Tor an, doch final ohne Ertrag. Farhan Ghaznawi (66.) und Simone Lo Castro (80.) kamen dem zweiten Treffer nahe. Spätestens nach der Ampelkarte von Sertan Yigenoglu (85.) hatte Biemenhorst die drei Punkte dicht vor Augen, den Vorsprung gab das Team von Interimstrainer Jürgen Stratmann in der Schlussphase auch nicht mehr her. SV Biemenhorst – Sportfreunde Baumberg 3:1

SV Biemenhorst: Lennart Brandes, Justin Heckers, Luca Ridder (60. Noah Brucksteg), Chong Johnny Lu, Luca Puhe (89. Luca Schanzmann), Nathnael Scheffler, Giuseppe Mirason Geukes, Dardan Pepa, Niklas Laigre (86. Iker Prudencio), Joshua Müller (76. Jannis Schmitz), Taric Boland (82. Sohail Nadi) - Trainer: Jürgen Stratmann

Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Cem Dag (60. Farhan Ghaznawi), Sertan Yigenoglu, Hayato Uchimura (60. Simone Lo Castro), Louis Klotz (65. Robin Hömig), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, Berkem Kurt, André Mandt, Robin Schnadt - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 390

Tore: 0:1 Ben Harneid (11.), 1:1 Luca Puhe (17. Foulelfmeter), 2:1 Joshua Müller (23.), 3:1 Joshua Müller (47.)

Gelb-Rot: Sertan Yigenoglu (85./Sportfreunde Baumberg/Foulspiel) ________ Frintroper Führung währt nur kurz: Ratingen überwintert auf Platz eins

Frintrop hielt auf dem eigenen Platz gegen den Tabellenführer gut mit. Nach Hereingabe von Timo Dapprich köpfte Yannick Reiners auch noch zum Führungstreffer ein (38.). Dieser hatte aber nur kurz Bestand. Infolge eines Eckballs bugsierte Armin Deljkovic die Kugel über die Linie (45.). Mit dem einen Punkt wäre den Ratingern die Herbsmeisterschaft schon nicht mehr zu nehmen, doch die Gäste wollten noch mehr. Ali Hassan Hammoud vollendete zuerst einen Konter (62.) und schloss kurz darauf nach einer weiteren Umschaltaktion ab (67.). Als Rinor Rexha dann auch noch das 4:1 nachlegte, war der Sack schon zu (74.). In der Schlussphase konnte Reiners immerhin mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball für etwas Ergebniskosmetik sorgen (87.). DJK Adler Union Frintrop – Ratingen 04/19 2:4

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus (77. Tristan-Tell Ornot), Leon Engelberg, Christian Büttner, Steffen Herzog (72. Yan Marcos Friessner Montas), Nils van den Woldenberg (82. Max Koltermann), Koffi Jason Togbedji, Timo Dapprich (77. Silas Yanik Niebaum), Leif Sören Linnig, Yannick Reiners, Joel Zwikirsch (72. Dominik Stukator) - Trainer: Marcel Cornelissen

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (84. Edin Hadzibajramovic), Rinor Rexha, Guiliano Zimmerling (77. Yannick Geisler), Sven Kreyer (80. Georgios Touloupis), Ali Hassan Hammoud (84. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 240

Tore: 1:0 Yannick Reiners (38.), 1:1 Armin Deljkovic (44.), 1:2 Ali Hassan Hammoud (62.), 1:3 Ali Hassan Hammoud (67.), 1:4 Rinor Rexha (74.), 2:4 Yannick Reiners (87.) ________ Wichtiger Dreier für Blau-Weiß Dingden

Im Duell der Aufsteiger hat sich Blau-Weiß Dingden im Auswärtsspiel bei der Holzheimer SG knapp mit 1:0 durchgesetzt. Das Tor des Tages erzielte Jan-Niklas Haffke kurz nach der Pause (49.). In der Tabelle kletterte Dingden zumindest vorübergehend auf den achten Rang und hat mit 21 Punkten aber nur ein ganz knappes Polster vor den Abstiegsrängen. In dieser verrückten Liga fehlen vier Punkte zu Platz zwei, aber auch nach unten sind es nur drei Zähler, die Dingden über dem Strich steht. Holzheimer SG – SV Blau-Weiß Dingden 0:1

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Joel Aschenbroich (73. Amin Azdouffal), Niklas Harth (73. Abdelkarim Afkir), Arton Tolaj, Sakaki Ota (84. Zinedine Durmus), Aaron Thomas (66. Dennis Höfling), Oscar James Callan, Yannick Joosten (65. Paul Wolf), Oguz Ayan - Trainer: Jesco Neumann

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Deniz Tulgay, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Hannes Göring, Kevin Juch (86. Yannik Hundt), Jan-Niklas Haffke (84. Hannes Göring), Matties Volmering, David Hulshorst (67. Lasse Hoffmann), Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Jan-Niklas Haffke (49.) ________ Das sind die Partien am Sonntag Live: VfB Homberg - SpVg Schonnebeck

