Oberliga live: Derby in Ratingen und Essen, KFC in Baumberg

_______

So geht es in der Liga weiter

19. Spieltag

Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck

So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg

So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve

So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck

So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19

So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst



20. Spieltag

Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden

So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: