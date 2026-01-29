Oberliga live: Derby in Ratingen und Essen, KFC in Baumberg

Es geht wieder los! Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein ist beendet. Am Freitagabend geht es wieder um Punkte und zum Auftakt wartet gleich das Flutlicht-Derby zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden auf die Fußball-Enthusiasten. Der KFC Uerdingen ist am Samstag bei den Sportfreunden Baumberg gefordert und im Stadtduell sinnt die SpVg Schonnebeck auf Wiedergutmachung nach der Hinspiel-Pleite gegen die DJK Adler Union Frintrop. Diese Partien gibt es außerdem.
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop
