Oberliga live: Derby in Ratingen und Essen, KFC in Baumberg

In der Oberliga Niederrhein steht zum Rückrunden-Auftakt gleich das Flutlicht-Derby zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden an. Am Samstag ist der KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Baumberg gefordert.

von Marcel Eichholz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Ratingen 04/19 ist am Freitag gegen Hilden im Einsatz.
Ratingen 04/19 ist am Freitag gegen Hilden im Einsatz. – Foto: IMAGO / Fotostand

Es geht wieder los! Die Winterpause in der Oberliga Niederrhein ist beendet. Am Freitagabend geht es wieder um Punkte und zum Auftakt wartet gleich das Flutlicht-Derby zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB Hilden auf die Fußball-Enthusiasten. Der KFC Uerdingen ist am Samstag bei den Sportfreunden Baumberg gefordert und im Stadtduell sinnt die SpVg Schonnebeck auf Wiedergutmachung nach der Hinspiel-Pleite gegen die DJK Adler Union Frintrop. Diese Partien gibt es außerdem.

Flutlicht-Derby am Freitag

Live: Ratingen 04/19 - VfB Hilden

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30live

KFC am Samstag gefordert

Live: Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

Sa., 31.01.2026, 16:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Abgesagt

Das sind die Spiele am Sonntag

Live: SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.2026, 14:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
14:30live

Live: VfL Jüchen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live

Live: TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00live

Live: 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00

Live: SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Live: Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

Live: SV Biemenhorst - SC St. Tönis

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:15live

So geht es in der Liga weiter

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

