Oberliga live: Dassendorf gegen Altona - und vier weitere Duelle

Der SC Victoria spielt am Freitag gegen USC Paloma. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt direkt den nächsten Härtetest: Die TuS Dassendorf empfängt Altona 93 zum frühen Kracher. Während Dassendorf nach dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 mit viel Rückenwind kommt, steht der Top-Favorit nach der überraschenden Heimpleite gegen den TSV Sasel unter Zugzwang. An der Spitze wollen der Niendorfer TSV bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt und TBS Pinneberg gegen den ungeschlagenen FK Nikola Tesla ihre perfekten Starts bestätigen. Druck haben dagegen FC Süderelbe, Concordia Hamburg, HT 16 und FC Eintracht Norderstedt II, die noch auf den ersten Sieg beziehungsweise die ersten Punkte warten. Die Liga ist früh sortiert - und doch schon maximal unberechenbar.

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Liveticker: TuS Dassendorf - Altona 93

Morgen, 19:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf Altona 93 Altona 93 19:00 PUSH

________________ Liveticker: SC Vorwärts/Wacker - Niendorfer TSV

________________ Liveticker: SC Victoria - USC Paloma

Morgen, 19:30 Uhr SC Victoria SC Victoria USC Paloma USC Paloma 19:30 PUSH

________________ Liveticker: Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Morgen, 19:00 Uhr Concordia Hamburg Concordia ETSV Hamburg ETSV Hamburg 19:00 PUSH

________________ Liveticker: FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt

Morgen, 19:30 Uhr FC Süderelbe Süderelbe FC Eintracht Norderstedt Norderstedt II 19:30 PUSH

________________ Liveticker: TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr TSV Sasel TSV Sasel TuRa Harksheide Harksheide 11:00 PUSH

________________ Liveticker: HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.2026, 10:45 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg HT 16 HT 16 10:45 PUSH

________________ Liveticker: TBS Pinneberg - Nikola Tesla

Spielen erst im September: TSV Buchholz und Teutonia 05

Di., 15.09.2026, 19:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen Teutonia 05 TSV Buchholz 08 Buchholz 08 19:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf

Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg

Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel

Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen

So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg

So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg

So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria

So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe



5. Spieltag

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16

Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08

Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide

Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II

So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV

So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla

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