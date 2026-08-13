Oberliga live: Dassendorf gegen Altona - und vier weitere Duelle

Du bist Trainer, Spieler oder Verantwortlicher eines Vereins aus der Oberliga Hamburg und möchtest nach dem Spiel eine Einschätzung abgeben? Dann schick uns dein Statement gerne direkt per WhatsApp an +49 163 1979449 - wir wollen die Stimmen aus den Vereinen regelmäßig in unsere Berichterstattung einbinden.
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - TuS Dassendorf
Fr., 21.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - HEBC Hamburg
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - TSV Sasel
Sa., 22.08.26 12:30 Uhr HT 16 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Altona 93 - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 23.08.26 10:45 Uhr USC Paloma - TBS Pinneberg
So., 23.08.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - Concordia Hamburg
So., 23.08.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - SC Victoria
So., 23.08.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - FC Süderelbe
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr HEBC Hamburg - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Fr., 28.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Altona 93
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - USC Paloma
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - HT 16
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Buchholz 08
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TuRa Harksheide
Sa., 29.08.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - FC Eintracht Norderstedt II
So., 30.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - Niendorfer TSV
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Sasel - FK Nikola Tesla
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