Oberliga live: Dassendorf bei Vicky, USC Paloma erwirkt Absage

Der 29. Spieltag der Oberliga Hamburg steht ganz im Zeichen eines verzerrten Tabellenbildes. Der Eimsbütteler TV führt mit 59 Punkten und hat damit vier Zähler Vorsprung auf den ETSV Hamburg, während die TuS Dassendorf weitere drei Punkte dahinter liegt. Doch die Ausgangslage ist trügerisch: Der ETV hat bereits mehr Spiele absolviert, die Verfolger verfügen über mehrere Nachholpartien - das Titelrennen ist also deutlich offener, als es die Tabelle suggeriert.
UPDATE: Die Partie zwischen USC Paloma und FC Süderelbe wurde am Freitag abgesagt und findet deshalb nicht wie geplant am Sonntag statt. Paloma hat eine Krankheitswelle erwischt, die Begegnung wird also zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
Am Freitag trifft SC Victoria auf TuS Dassendorf. Während Victoria nach der Pokalniederlage und den begleitenden Tumulten ein Erfolgserlebnis sucht, reist Dassendorf mit starker Form an und kann den Druck auf die Spitze erhöhen. Parallel richtet sich der Blick auf den ETSV: Sportlich voll im Rennen, begleiten den Klub aktuell Unruhe abseits des Platzes rund um den Sponsor. Gegen TuRa Harksheide ist ein Sieg dennoch Pflicht.
Der TSV Buchholz 08 gehört aktuell zu den formstärksten Teams und empfängt den Tabellenführer. Der späte 5:1-Erfolg in Sasel hat gezeigt, wie gefährlich Buchholz sein kann - für den Tabellenführer Eimsbütteler TV, der seine knappe Führung behaupten will, ist das Samstagsspiel ein echter Prüfstein.
Im Verfolgerfeld will USC Paloma gegen FC Süderelbe den Anschluss halten, während SC Vorwärts/Wacker Billstedt seine starke Form gegen HEBC Hamburg bestätigen möchte. Spannung verspricht auch TSV Sasel gegen FK Nikola Tesla, das nach Trainerwechsel mit neuem Impuls antritt.
Im Tabellenkeller stehen wichtige Duelle an: FC Türkiye Wilhelmsburg braucht gegen HT 16 Punkte, ebenso wie SV Halstenbek-Rellingen gegen FC Teutonia 05 Ottensen. Der Niendorfer TSV darf sich gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme keinen Ausrutscher erlauben.
30. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - TSV Buchholz 08
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - USC Paloma
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr HT 16 - Niendorfer TSV
Fr., 10.04.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Türkiye Wilhelmsburg
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
Sa., 11.04.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuRa Harksheide
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - SC Victoria
So., 12.04.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - TSV Sasel
So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - ETSV Hamburg
Vor und an Ostern finden diverse Nachholspiele von verschiedenen Spieltagen statt - die Übersicht gibt es hier:
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