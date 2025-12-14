Oberliga live: BW Dingden gegen Adler Frintrop im letzten Spiel 2025

Mit dem 17. Spieltag in der Oberliga Niederrhein endet nicht nur die Hinrunde, sondern auch das gesamte Spieljahr der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN). Zum vielleicht krönenden Abschluss treffen sich am Sonntag die beiden Aufsteiger Blau-Weiß Dingden und Adler Union Frintrop. Es geht um den Klassenerhalt - live auf FuPa.

Es ist äußerst ungewöhnlich und eigentlich nur am letzten Spieltag vor der Winterpause möglich, dass an einem Oberliga-Sonntag einzig eine Partie über die Bühne geht. Acht der insgesamt neun Ansetzungen fanden am Freitag bzw. Samstag sicherlich wegen einiger Weihnachtsfeiern statt, weshalb die Aufsteiger Dingden und Frintrop am Sonntag die gesamte Aufmerksamkeit genießen.

Während die Hausherren mit 21 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern werden, hat Frintrop noch die Chance, den Keller zu verlassen. Die Essener haben 16 Punkte und sollten sie mit drei Toren Unterschied bei den Blau-Weiß siegen, würde die Holzheimer SG noch auf einen Abstiegsplatz rutschen. Allerdings: Entschieden wird am 14. Dezember sicherlich noch gar nichts, denn zwischen Rang 17 und Rang fünf liegen lediglich zehn Punkte.

Dingden klettert bei einem Sieg auf einen einstelligen Tabellenplatz, hat darüber hinaus aber noch einen weiteren Anreiz für drei Punkte: In der vergangenen Spielzeit setzte sich Frintrop in beiden Duellen mit 2:1 durch.

Wer diesmal das glücklichere Ende sein Eigen nennen darf, erfahrt ihr am Sonntag ab 15 Uhr im Liveticker:

_______

So geht es nach der Winterpause weiter

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - 1. FC Monheim

So., 01.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Holzheimer SG

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB Homberg

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - FC Büderich

So., 01.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - SC St. Tönis 1911/20