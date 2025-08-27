Oberliga live: Aufsteiger-Derby und Biemenhorst-Serie

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Donnerstag mit dem Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler sowie des Auftritts von Tabellenführer SV Biemenhorst beim KFC Uerdingen. Und am Sonntag stehen auch wieder zwei Topspiele mit den Paarungen VfB Homberg gegen Sportfreunde Baumberg und VfB 03 Hilden gegen die SpVg Schonnebeck an.
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
