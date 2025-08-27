 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
Die HSG hofft auf den ersten Oberliga-Sieg.
Die HSG hofft auf den ersten Oberliga-Sieg. – Foto: Jens Terhardt

Oberliga live: Aufsteiger-Derby und Biemenhorst-Serie

Oberliga Niederrhein: Schon am Donnerstag gibt es ein Derby bei der Holzheimer SG und ein Heimspiel des KFC Uerdingen gegen den Tabellenführer SV Biemenhorst.

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Donnerstag mit dem Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler sowie des Auftritts von Tabellenführer SV Biemenhorst beim KFC Uerdingen. Und am Sonntag stehen auch wieder zwei Topspiele mit den Paarungen VfB Homberg gegen Sportfreunde Baumberg und VfB 03 Hilden gegen die SpVg Schonnebeck an.

________________

Liveticker: Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Morgen, 20:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - SV Biemenhorst

Morgen, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - SV Sonsbeck

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - Blau-Weiß Dingden

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30

________________

Liveticker: SC St. Tönis - FC Büderich

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
18:00live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

________________

Liveticker: VfB Homberg - SF Baumberg

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen

________________

André NückelAutor