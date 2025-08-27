Oberliga live: Aufsteiger-Derby und Biemenhorst-Serie

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Donnerstag mit dem Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler sowie des Auftritts von Tabellenführer SV Biemenhorst beim KFC Uerdingen. Und am Sonntag stehen auch wieder zwei Topspiele mit den Paarungen VfB Homberg gegen Sportfreunde Baumberg und VfB 03 Hilden gegen die SpVg Schonnebeck an.

________________

Liveticker: SC St. Tönis - FC Büderich

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: VfB Homberg - SF Baumberg

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden

Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: