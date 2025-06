Oberliga-Leistungsträger kommt: Mausert sich Ratingen zum Top-Team?

Die 14 Tore des 25-Jährigen hielten zumindest die zarten Hoffnungen auf den Klassenerhalt beim MFC noch lange am Leben. Den Rückschritt in die Landesliga konnte Sabanci letztlich aber nicht aufhalten. Nach drei gemeinsamen Spielzeiten trennen sich an dieser Stelle die Wege. Ausgebildet in den Jugendabteilungen vom FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg, durfte Sabanci sich in jungen Jahren sogar Hoffnungen auf sein Profidebüt bei den Zebras machen. Eine schwere Knieverletzung warf ihn in seinen Ambitionen jedoch schlagartig zurück. In Mülheim wurde er schließlich mit offenen Armen empfangen und macht nun als gestandener Oberliga-Spieler den nächsten Schritt Richtung Ratingen.

"Cem ist ein Spieler mit hoher Qualität, der trotz Rückschlägen nie aufgegeben hat und sich mit harter Arbeit zurückgekämpft hat. Seine Mentalität, seine Erfahrung und seine Torgefahr werden unserem Team guttun", freut sich Ratingens Neu-Coach Damian Apfeld gegenüber den Vereinsmedien.