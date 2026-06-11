Oberliga-Legende wechselt zum Absteiger aus der Verbandsliga

Der VfR Heilbronn setzt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg ein klares Zeichen. Mit Sven Burkhardt kommt ein 43-jähriger Torhüter an die Badstraße, der über Jahre in Oberliga und Verbandsliga zu den prägenden Keepern gehörte. Seine Erfahrung soll beim Neuaufbau in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, entscheidend sein.
Burkhardt wechselt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach Heilbronn und bringt eine außergewöhnliche Vita mit. In seiner Laufbahn stehen 499 Spiele, darunter zahlreiche Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Über viele Jahre war er beim SGV Freiberg und beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen eine feste Größe zwischen den Pfosten. Mit Freiberg feierte er sportliche Erfolge und Aufstiege, in Bissingen prägte er über lange Zeit das Gesicht der Mannschaft mit.
Der erfahrene Schlussmann gilt als ruhig, verlässlich und professionell. Genau diese Eigenschaften sollen dem VfR in der kommenden Saison helfen. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga geht es für Heilbronn darum, eine kompakte und hungrige Mannschaft zu formen. Burkhardt soll dabei nicht nur sportlich Rückhalt geben, sondern auch den jüngeren Spielern zeigen, was im Herrenfußball nötig ist, um den nächsten Schritt zu gehen.
Seine Entscheidung für den VfR begründet Burkhardt mit den Gesprächen im Vorfeld. Diese seien von Beginn an positiv gewesen und hätten ihm ein gutes Gefühl vermittelt. Sportlich formuliert er ein klares Ziel: Der Wiederaufstieg in die Verbandsliga soll gelingen.
Auch persönlich möchte Burkhardt seine Rolle aktiv annehmen. Er will seine Erfahrung einbringen, den Teamgeist stärken und zur positiven Entwicklung der Mannschaft beitragen. Für den VfR Heilbronn ist die Verpflichtung deshalb mehr als ein gewöhnlicher Transfer. Mit Burkhardt kommt ein Torhüter, der in Württemberg über Jahre hinweg Konstanz, Qualität und Führungsstärke verkörpert hat. Nun soll die Oberliga-Legende in Heilbronn helfen, den Neustart erfolgreich zu gestalten.