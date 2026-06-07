Oberliga-Krimi: Adler Frintrop und 1. FC Kleve steigen trotz Siege ab

Bitter: VfB Homberg steigt ab. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein ist entschieden. Weil die letzten vier Mannschaften den Gang in die Landesliga antreten müssen, hat es neben dem bereits abgestiegenen SV Biemenhorst auch DJK Adler Union Frintrop, den 1. FC Kleve und den VfB Homberg erwischt. Besonders bitter: Frintrop und Kleve gewannen ihre letzten Spiele, blieben aber trotzdem unter dem Strich.

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Frintrop und Kleve erfüllen Aufgabe - Konstellationen passen aber nicht

Frintrop erledigte seine Aufgabe gegen den SV Blau-Weiß Dingden deutlich. Yannick Reiners brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), Timo Dapprich erhöhte in der 22. Minute, ehe Nils Reiners noch vor der Pause zum 3:0-Endstand traf (38.). Mehr konnte die Mannschaft von Marcel Cornelissen nicht tun, doch der Sieg reichte nicht mehr. Frintrop landete mit 41 Punkten auf Rang 15 - und damit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Auch Kleve holte im direkten Duell beim VfB Homberg drei Punkte. Nach der Homberger Führung durch Julian Bode (28.) drehte Juliano Ismanovski die Partie mit einem Doppelpack binnen vier Minuten (54., 58.). Der 2:1-Auswärtssieg brachte Kleve ebenfalls auf 41 Punkte, doch auch das genügte nicht. Der 1. FC beendet die Saison auf Rang 16 und steigt ab. Homberg war schon vor dem Spieltag massiv unter Druck und verabschiedet sich nach der Niederlage mit 36 Punkten als Vorletzter. Der VfB ist in jedem Fall die große Überraschung, denn mit einem Abstieg der Homberger hätte vor der Saison wohl niemand gerechnet.

Holzheim rettet sich trotz Niederlage - Jüchen jubelt beim KFC Uerdingen

Die große Erleichterung gab es dagegen bei der Holzheimer SG. Der Aufsteiger verlor zwar ein wildes Spiel gegen die SpVg Schonnebeck mit 3:4, blieb aber auf Rang 14 - und damit genau über der Linie. Holzheim führte nach Treffern von Aaron Thomas, Abdelkarim Afkir und Jonas Theuerzeit zwischenzeitlich mit 3:2, musste nach Rot gegen Johannes Kultscher (69.) aber noch zwei Gegentore hinnehmen. Maxim Schröder glich aus (72.), Noah Kloth traf in der 81. Minute zum Schonnebecker Sieg.

Dass Holzheim trotz der Niederlage gerettet ist, macht die Dramatik dieses letzten Spieltags deutlich. Am Ende stehen Holzheim, Frintrop und Kleve jeweils bei 41 Punkten - doch nur die Holzheimer SG bleibt als Tabellen-14. in der Liga. Für Frintrop und Kleve ist der Ausgang maximal bitter, weil sie sportlich am letzten Spieltag lieferten und dennoch absteigen.

Auch der FC Büderich sicherte sich den Klassenerhalt mit einem 3:1 gegen die Sportfreunde Baumberg. Glayne Wago traf doppelt und sorgte dafür, dass Büderich auf 42 Punkte sprang. Der 1. FC Monheim beendete die Saison ebenfalls erfolgreich und schlug den Regionalliga-Anwärter Ratingen 04/19 mit 2:0, während der VfL Jüchen-Garzweiler beim KFC Uerdingen 2:1 gewann.

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