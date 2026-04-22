Oberliga: Kreuzband gerissen und Trainerteam verlängert Oberliga Hamburg: Furkan Gökmen von HT 16 fällt erneut mit Kreuzbandriss aus. FC Teutonia 05 Ottensen verlängert mit Trainerteam um Mehdi Madani, Martin Heilemann und Jakob Schnelle. von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

Das ist Furkan Gökmen. – Foto: Maurice Herzog

Während HT 16 in der Oberliga Hamburg den nächsten Rückschlag verkraften muss, setzt der FC Teutonia 05 Ottensen ein klares Zeichen für die Zukunft und bindet sein Trainerteam langfristig. >>> So laufen die Nachholspiele der Oberliga

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Bittere Diagnose bei HT 16: Gökmen fällt erneut aus Schlechte Nachrichten für HT 16: Bei Furkan Gökmen hat sich die schlimmste Befürchtung bestätigt, denn der Offensivspieler hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Der Verein reagierte betroffen und wünscht seinem Spieler „eine schnelle und vollständige Genesung“. Für Gökmen ist es ein erneuter schwerer Rückschlag, der ihn langfristig außer Gefecht setzen wird. >>> Das ist Furkan Gökmen In der laufenden Spielzeit kam er 26-mal zum Einsatz. 2022 wechselte er von Vorwärts/Wacker Billstedt zur Turnerschaft und gehörte sonach auch zum Aufstiegskader.

Teutonia 05 setzt auf Kontinuität und Entwicklung Deutlich positivere Nachrichten kommen vom FC Teutonia 05 Ottensen. Der Oberligist hat die Verträge mit seinem Trainerteam verlängert und setzt damit ein klares Zeichen für Stabilität. Mehdi Madani, Martin Heilemann und Torwarttrainer Jakob Schnelle bleiben auch in der Saison 2026/2027 an Bord. Nach dem Umbruch zur laufenden Spielzeit soll der eingeschlagene Weg konsequent weitergeführt werden. Dabei geht es nicht nur um sportliche Entwicklung, sondern auch um strukturelle Fortschritte innerhalb des Vereins. Künftig übernehmen Madani und Heilemann zusätzlich Aufgaben im Teammanagement und sollen die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.