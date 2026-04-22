Oberliga: Kreuzband gerissen und Trainerteam verlängert

Während HT 16 in der Oberliga Hamburg den nächsten Rückschlag verkraften muss, setzt der FC Teutonia 05 Ottensen ein klares Zeichen für die Zukunft und bindet sein Trainerteam langfristig.
Schlechte Nachrichten für HT 16: Bei Furkan Gökmen hat sich die schlimmste Befürchtung bestätigt, denn der Offensivspieler hat sich erneut das Kreuzband gerissen. Der Verein reagierte betroffen und wünscht seinem Spieler „eine schnelle und vollständige Genesung“. Für Gökmen ist es ein erneuter schwerer Rückschlag, der ihn langfristig außer Gefecht setzen wird.
In der laufenden Spielzeit kam er 26-mal zum Einsatz. 2022 wechselte er von Vorwärts/Wacker Billstedt zur Turnerschaft und gehörte sonach auch zum Aufstiegskader.
Deutlich positivere Nachrichten kommen vom FC Teutonia 05 Ottensen. Der Oberligist hat die Verträge mit seinem Trainerteam verlängert und setzt damit ein klares Zeichen für Stabilität. Mehdi Madani, Martin Heilemann und Torwarttrainer Jakob Schnelle bleiben auch in der Saison 2026/2027 an Bord.
Nach dem Umbruch zur laufenden Spielzeit soll der eingeschlagene Weg konsequent weitergeführt werden. Dabei geht es nicht nur um sportliche Entwicklung, sondern auch um strukturelle Fortschritte innerhalb des Vereins. Künftig übernehmen Madani und Heilemann zusätzlich Aufgaben im Teammanagement und sollen die Weiterentwicklung aktiv mitgestalten.
Die Stimmen aus dem Trainerteam unterstreichen den eingeschlagenen Kurs. Mehdi Madani betont die Bedeutung des gemeinsamen Weges: „Aus einem vermeintlichen Abstiegskandidaten ist ein Team geworden, das in dieser Liga absolut konkurrenzfähig ist.“ Gleichzeitig hebt er die tägliche Arbeit hervor: „Ein entscheidender Faktor ist unsere Trainingsarbeit mit hoher Intensität, klarer Struktur und der Bereitschaft aller, sich kontinuierlich zu verbessern.“
Auch Martin Heilemann richtet den Blick nach vorne und setzt klare Schwerpunkte: „Wir wollen unser Team weiterhin jung halten und so viele Jungs wie möglich den Schritt in den Profibereich ermöglichen.“ Dabei liege der Fokus klar auf individueller Entwicklung durch Trainingsarbeit, Gespräche und Analysen - „die Ergebnisse kommen dann ganz von alleine.“
Torwarttrainer Jakob Schnelle betont vor allem das Umfeld: „Ich genieße die Arbeit mit der Mannschaft und im Trainerteam sehr und freue mich auf die kommende Saison.“
Während HT 16 mit der schweren Verletzung von Gökmen einen empfindlichen Rückschlag verkraften muss, sendet Teutonia 05 Ottensen ein starkes Signal in Richtung Zukunft. Kontinuität im Trainerteam und eine langfristige Vision sollen den Regionalliga-Absteiger weiter stabilisieren - und perspektivisch nach oben führen.
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