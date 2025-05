Oberliga-Kracher: "So ein Entscheidungs-Spiel nie erlebt"

Am Samstag um 14 Uhr wird die Malteserstraße zum Schauplatz für ein seltenes Erlebnis. Im Preussen-Stadion wird am letzten Spieltag der NOFV Oberliga-Nord der Meister und Regionalliga-Aufsteiger ermittelt. Während Gastgeber BFC Preussen auf Sieg spielen muss, reicht Eintracht Mahlsdorf ein Punkt. Torjäger Christoph Zorn (INTERVIEW unten) sieht sein Team gut vorbereitet: „Ich hätte nie im Traum daran gedacht am letzten Spieltag Meister und Aufsteiger werden zu können"

FuPa Berlin: Wie hat das Team die Pokal-Niederlage gegen den BFC Dynamo verkraftet?

Christoph Zorn: Also, wir haben die Niederlage sehr gut verkraftet. Tatsächlich war es natürlich am letzten Samstag noch relativ frisch, und die Enttäuschung war groß. Aber schon am Sonntag konnte man in verschiedensten Chats oder auch in persönlichen Gesprächen feststellen, dass die Motivation, jetzt den anderen Titel der Saison zu holen, noch größer ist. Dementsprechend gehen wir voller Vorfreude und voller Willenskraft bzw. Siegeswillen in diese Partie und wollen unbedingt den Meistertitel feiern.

FuPa Berlin: Ist es ein Vorteil, dass ihr vor einer großen Kulisse schon gespielt habt? Am Samstag wird es ja schließlich auch voll.

Christoph Zorn: Ja, natürlich sind solche Erfahrungswerte gerade in gewissen Drucksituationen oder in Spielen, in denen es um ein bisschen mehr geht als vielleicht nur drei Punkte, immer von Nutzen, dass man diese Erfahrung schon gesammelt hat. Gerade, wenn die Eindrücke noch so frisch sind – dieses große Spiel vor über 8000 Leuten hat ja erst vor einer Woche stattgefunden. Aber ich denke, das wird jetzt keinen großen Ausschlag auf irgendwelche Leistungen oder Motivationen der Spieler geben. Ich sage mal so: Bei BFC Preussen spielen ja auch genügend Spieler, die schon deutlich höherklassiger unterwegs waren als Oberliga. Die werden sicherlich auch schon vor dem einen oder anderen großen Publikum gespielt haben. Von daher sehe ich das nicht unbedingt als Vorteil, aber als nice to have.

FuPa Berlin: Will das Team bzw. der Verein unbedingt in die Regionalliga?

Christoph Zorn: Also, ich kann auf jeden Fall sagen: ganz klar ja! Darum spielt man ja Fußball – um entsprechend Erfolge, Aufstiege, Meisterschaften etc. zu feiern. Und wir sind tatkräftig im Hintergrund tätig, um auch die Regionalliga für Eintracht Mahlsdorf zu ermöglichen. Ich denke, dass wir da auch in sehr gute finale Gespräche gehen werden, sodass wir es – wenn wir es sportlich am Samstag schaffen sollten – auch relativ schnell vermelden können: Eintracht Mahlsdorf nimmt den Aufstieg in die Regionalliga wahr.

FuPa Berlin: Ist es ein Nachteil für euch, morgen gegen BFC Preussen auf Rasen spielen zu müssen?

Christoph Zorn: Nein, es ist auf keinen Fall ein Nachteil – genauso wie es auch kein Vorteil wäre, auf Kunstrasen zu spielen. Wir sind sowohl als auch in der Lage, vernünftig auf beiden Untergründen Fußball zu spielen, und das auch erfolgreich. Das haben wir in dieser Saison, glaube ich, mehrfach bewiesen – dass es egal ist, ob wir auf Rasen oder auf Kunstrasen oder weiß ich wo spielen. Von daher sehe ich das nicht als Nachteil an. Es ist natürlich immer was anderes: Ein Kunstrasen ist immer gleich. Ein Rasenplatz, wie man ja leider beim Pokalfinale auch feststellen musste, ist natürlich von äußeren Einflüssen bestimmt. Und wenn er in einem nicht so guten Zustand ist, dann ist das Fußballspiel natürlich deutlich erschwert. Aber ich gehe mal davon aus, dass BFC Preussen alles dafür tut, dass morgen ein sehr vernünftiger Rasenplatz zur Verfügung steht – weil es ja ihrem Spiel letztendlich auch zugutekommt, wenn das Geläuf gut bespielbar ist.