Oberliga-Kracher am Freitag: TuS Dassendorf fordert Altona 93 Oberliga Hamburg: Der 3. Spieltag bringt das Topspiel TuS Dassendorf gegen Altona 93, dazu will Tabellenführer Niendorfer TSV bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt nachlegen. von red · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Spektakel in der Oberliga. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg hat direkt den nächsten Kracher im Programm: Die TuS Dassendorf empfängt Altona 93. Während Dassendorf nach dem 4:0 in Buchholz mit Rückenwind kommt, steht der Top-Favorit nach der Heimniederlage gegen TSV Sasel früh unter Beobachtung. Auch an der Spitze bleibt es spannend: Niendorfer TSV und TBS Pinneberg wollen ihre perfekten Starts bestätigen.

Dassendorf empfängt Altona zum Topspiel Viel größer kann ein Spiel am 3. Spieltag kaum sein: TuS Dassendorf gegen Altona 93. Dassendorf hat nach dem 1:1 gegen den ETSV Hamburg mit dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 ein klares Zeichen gesetzt. Trainer Oliver Zapel sprach danach von einem „Mission Completed“, weil seine Mannschaft konzentriert, dominant und aus einem Guss auftrat. Altona kommt dagegen mit gemischten Gefühlen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war zum Auftakt ein starkes Signal, die 0:2-Heimniederlage gegen Sasel aber ein erster Dämpfer. Für den Regionalliga-Absteiger geht es deshalb auch darum, schnell zu zeigen, dass der Ausrutscher nicht mehr war als ein früher Warnschuss.

Niendorf und TBS wollen oben bleiben Der Niendorfer TSV führt die Tabelle nach zwei Spielen mit sechs Punkten und 7:1 Toren an. Nach Siegen gegen HEBC Hamburg und HT 16 wartet nun das Auswärtsspiel bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Billstedt reagierte zuletzt mit einem späten 2:1 bei USC Paloma auf die Auftaktniederlage gegen FK Nikola Tesla und dürfte dem Tabellenführer mehr abverlangen, als der Blick auf die Tabelle vermuten lässt. Punktgleich mit Niendorf steht TBS Pinneberg da. Der Aufsteiger hat mit dem 2:1 gegen TuRa Harksheide und dem 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II den Traumstart hingelegt. Nun kommt Tesla, das nach dem 3:1 in Billstedt und dem 1:1 gegen SC Victoria ebenfalls ungeschlagen ist. Dieses Duell ist ein früher Test dafür, wie stabil der TBS-Start wirklich ist.