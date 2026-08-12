Oberliga-Kracher am Freitag: TuS Dassendorf fordert Altona 93

Der 3. Spieltag der Oberliga Hamburg hat direkt den nächsten Kracher im Programm: Die TuS Dassendorf empfängt Altona 93. Während Dassendorf nach dem 4:0 in Buchholz mit Rückenwind kommt, steht der Top-Favorit nach der Heimniederlage gegen TSV Sasel früh unter Beobachtung. Auch an der Spitze bleibt es spannend: Niendorfer TSV und TBS Pinneberg wollen ihre perfekten Starts bestätigen.
Viel größer kann ein Spiel am 3. Spieltag kaum sein: TuS Dassendorf gegen Altona 93. Dassendorf hat nach dem 1:1 gegen den ETSV Hamburg mit dem 4:0 beim TSV Buchholz 08 ein klares Zeichen gesetzt. Trainer Oliver Zapel sprach danach von einem „Mission Completed“, weil seine Mannschaft konzentriert, dominant und aus einem Guss auftrat.
Altona kommt dagegen mit gemischten Gefühlen. Der 2:1-Sieg beim FC Süderelbe war zum Auftakt ein starkes Signal, die 0:2-Heimniederlage gegen Sasel aber ein erster Dämpfer. Für den Regionalliga-Absteiger geht es deshalb auch darum, schnell zu zeigen, dass der Ausrutscher nicht mehr war als ein früher Warnschuss.
Der Niendorfer TSV führt die Tabelle nach zwei Spielen mit sechs Punkten und 7:1 Toren an. Nach Siegen gegen HEBC Hamburg und HT 16 wartet nun das Auswärtsspiel bei SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Billstedt reagierte zuletzt mit einem späten 2:1 bei USC Paloma auf die Auftaktniederlage gegen FK Nikola Tesla und dürfte dem Tabellenführer mehr abverlangen, als der Blick auf die Tabelle vermuten lässt.
Punktgleich mit Niendorf steht TBS Pinneberg da. Der Aufsteiger hat mit dem 2:1 gegen TuRa Harksheide und dem 6:2 bei FC Eintracht Norderstedt II den Traumstart hingelegt. Nun kommt Tesla, das nach dem 3:1 in Billstedt und dem 1:1 gegen SC Victoria ebenfalls ungeschlagen ist. Dieses Duell ist ein früher Test dafür, wie stabil der TBS-Start wirklich ist.
Süderelbe wartet trotz ordentlicher Leistungen noch auf den ersten Sieg. Nach dem 1:2 gegen Altona und dem 1:1 in Harksheide steht der FCS erst bei einem Punkt. Gegen Norderstedt II soll nun der Ertrag folgen. Der Aufsteiger aus Norderstedt hat zwar schon vier Tore erzielt, aber nach zwei bitteren Spielverläufen noch keinen Punkt und bereits neun Gegentreffer kassiert.
Auch Concordia Hamburg steht vor einer schweren Aufgabe. Der Aufsteiger ist nach zwei 0:2-Niederlagen noch ohne Tor und Punkt und empfängt nun den ETSV Hamburg. Der Meister wirkt trotz großem Umbruch früh stabil und hat nach Spielen gegen Dassendorf und Teutonia bereits vier Punkte gesammelt.
Victoria und Paloma treffen in einem Duell zweier Teams aufeinander, die nach zwei Spieltagen schwer einzuordnen sind. Victoria ist noch ungeschlagen, Paloma hat nach dem Auftaktsieg gegen HT 16 zuletzt spät gegen Billstedt verloren. HEBC will gegen HT 16 nach dem späten Sieg bei Concordia nachlegen, während HT 16 nach zwei Niederlagen dringend den ersten Punkt braucht.
Sasel möchte gegen Harksheide bestätigen, dass der 2:0-Sieg bei Altona mehr war als eine reine Reaktion auf das 0:4 gegen Buchholz. Harksheide steht erst bei einem Punkt, hat aber gegen Süderelbe spät Moral gezeigt. Das Duell Buchholz gegen FC Teutonia 05 Ottensen wird erst im September ausgetragen und fällt damit aus dem normalen Rhythmus des 3. Spieltags.