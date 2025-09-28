Oberliga-Kompakt:Böses Erwachen für FC Denzlingen in der Nachspielzeit

Der FC Denzlingen verliert das Südbaden-Duell der Fußball-Oberliga gegen den SV Oberachern trotz starker zweiter Halbzeit unglücklich mit 1:2. Der Siegtreffer der Ortenauer fällt in der Nachspielzeit. Der FC 08 Villingen geht beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 1:6 unter. Viele Indizien deuten darauf hin, dass sich der Verein vom Trainer trennt.
Fußball kann manchmal verrückt sein. Dass Tore in der Nachspielzeit fallen, Mannschaften einen nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer erzielen oder Trainer danach verzweifelt versuchen, das Geschehene zu erklären: All das dürfte zum Alltag für Übungsleiter und Fans gehören. Doch dass ein Trainer sich in der Pressekonferenz für einen Sieg fast entschuldigt, kommt sicher nicht häufig vor. "Es fühlt sich sehr unangenehm an. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht annähernd einen Fuß auf den Boden gekriegt. Das war heute nicht gerecht", sagte ein emotional aufgewühlt wirkender Trainer des SV Oberachern, Fabian Himmel, nach dem glücklichen 2:1-Sieg seiner Elf im Einbollenstadion. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Denzlingen: Gümpel, Garcia Stein, Cernenchi, Rautenberg (84. Ebel), Vrazalica, Lawson, Boye (65. Vanci), Gehring, Weizel, Schultis, Tasim (46.Riggenmann). Tore: 0:1 Stefotic (18./ Foulelfmeter), 1:1 Rautenberg (69.), 1:2 Sheron (90.+3). Schiedsrichter: Lindenmeier (Walbertsweier). ZS: 150.
Diese Niederlage könnte das Ende von Trainer Steffen Breinlinger beim FC 08 Villingen bedeuten. Breinlinger hatte die Mannschaft Anfang März 2025 in der Regionalliga übernommen. Allerdings waren die Villinger damals bereits abgeschlagen und der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC 08 Villingen: Hoxha, Busam, Pintidis, Derflinger, Tadic (82. Yannick Spät), Pfeifhofer (82. Feißt), Sökler, Glück (46. Cristilli), Müller (63. Albrecht), Liserra, Rinaldi (28. Krieger). Tore: 0:1 Derflinger (3.), 1:1 Kuengienda (12.), 2:1 Keklik (28.), 3:1 Fitze (44.), 4:1 Götz (48.), 5:1 Yalcin (64.), 6:1 Stumm (84.). SR: Lauritz-Philipe Hafner (Nagold). ZS: 150.