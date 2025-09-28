Oberliga-Kompakt:Böses Erwachen für FC Denzlingen in der Nachspielzeit

Fußball kann manchmal verrückt sein. Dass Tore in der Nachspielzeit fallen, Mannschaften einen nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer erzielen oder Trainer danach verzweifelt versuchen, das Geschehene zu erklären: All das dürfte zum Alltag für Übungsleiter und Fans gehören. Doch dass ein Trainer sich in der Pressekonferenz für einen Sieg fast entschuldigt, kommt sicher nicht häufig vor. "Es fühlt sich sehr unangenehm an. Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht annähernd einen Fuß auf den Boden gekriegt. Das war heute nicht gerecht", sagte ein emotional aufgewühlt wirkender Trainer des SV Oberachern, Fabian Himmel, nach dem glücklichen 2:1-Sieg seiner Elf im Einbollenstadion. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel, Garcia Stein, Cernenchi, Rautenberg (84. Ebel), Vrazalica, Lawson, Boye (65. Vanci), Gehring, Weizel, Schultis, Tasim (46.Riggenmann). Tore: 0:1 Stefotic (18./ Foulelfmeter), 1:1 Rautenberg (69.), 1:2 Sheron (90.+3). Schiedsrichter: Lindenmeier (Walbertsweier). ZS: 150.