Oberliga Kompakt: Vom FC Denzlingen kommt auf vielen Ebenen zu wenig

Der FC 08 Villingen landet einen ganz wichtigen 3:1-Sieg beim FV Ravensburg. Trainer Steffen Breinlinger hofft nun auf konstante Leistungen auf diesem Niveau.
Technisch gesehen zeichneten sich schon vor dem Anstoß im Denzlinger Einbollenstadion Aussetzer ab. Weil die Lautsprecheranlage stockte, gab es während der gesamten Partie für die übersichtliche Zahl von 200 Zuschauern keine Durchsagen. Sprachlos war dann auch der eine oder andere Denzlinger Fan ob der sportlichen Darbietung der Gastgeber. Trainer Marco Dufner sah bei der bereits dritten Heimniederlage die schwächste Saisonleistung seiner Mannschaft: "Wir hatten offensiv zu wenig Durchschlagskraft und waren defensiv zu anfällig", räumte Dufner ein.
Denzlingen: Jund – Cernenchi (77. Berger), Garcia Stein, Lawson (86. Zimmermann), Amrhein (67. Ebel) – Weizel, Gehring – Vrazalica, Butov (46. Riggenmann), Ivancic (77. Tasim) – Rautenberg. Tore: 0:1 Avdic (6.), 0:2 Giles Sanchez (45.+2), 0:3 Sohm (69), 1:3 Vrazalica (90.+3). SR: Stephan (Pforzheim). ZS: 200. Gelb-Rot: Giles Sanchez (79./ Neckarsulm). Bes.: Jund hält Foulelfmeter von Giles Sanchez (31.).
Beide Mannschaften tasteten sich am Samstagnachmittag vor 640 Zuschauern nur kurz ab. Dann übernahmen die Gäste ziemlich rasch die Initiative. Nach einer Ecke von Christian Derflinger köpfte Jonas Busam zum 1:0 für sein Team ein (32.). Villingen präsentierte sich lauf- und spielstark. Nach einer Hereingabe von Kevin Müller markierte Fabio Pfeifhofer das 2:0 (56.). Derflinger hatte danach mit einem Lattenschuss Pech. Aus dem Nichts kam Ravensburg durch Daniele Gabriele nach einem Villinger Abwehrfehler zum Anschlusstor (65.).
FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger (87. Glück), Pfeifhofer (91. Feißt), Sökler, Cristilli (92. Gabriel Cristilli), Müller (81. Tadic), Liserra, Rinaldi (73. Albrecht). Tore: 0:1 Busam (32.), 0:2 Pfeifhofer (56.), 1:2 Gabriele (65.), 1:3 Sökler (78.). SR: Lukas Lindenmaier (Waltersweier). ZS: 640.