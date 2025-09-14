Oberliga Kompakt: Vom FC Denzlingen kommt auf vielen Ebenen zu wenig

Technisch gesehen zeichneten sich schon vor dem Anstoß im Denzlinger Einbollenstadion Aussetzer ab. Weil die Lautsprecheranlage stockte, gab es während der gesamten Partie für die übersichtliche Zahl von 200 Zuschauern keine Durchsagen. Sprachlos war dann auch der eine oder andere Denzlinger Fan ob der sportlichen Darbietung der Gastgeber. Trainer Marco Dufner sah bei der bereits dritten Heimniederlage die schwächste Saisonleistung seiner Mannschaft: "Wir hatten offensiv zu wenig Durchschlagskraft und waren defensiv zu anfällig", räumte Dufner ein.

Denzlingen: Jund – Cernenchi (77. Berger), Garcia Stein, Lawson (86. Zimmermann), Amrhein (67. Ebel) – Weizel, Gehring – Vrazalica, Butov (46. Riggenmann), Ivancic (77. Tasim) – Rautenberg. Tore: 0:1 Avdic (6.), 0:2 Giles Sanchez (45.+2), 0:3 Sohm (69), 1:3 Vrazalica (90.+3). SR: Stephan (Pforzheim). ZS: 200. Gelb-Rot: Giles Sanchez (79./ Neckarsulm). Bes.: Jund hält Foulelfmeter von Giles Sanchez (31.).