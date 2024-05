Oberliga kompakt - Villingen und Göppingen duellieren sich im Topspiel

Wie oft werden sich die Villinger Fußballer gegen den 1. Göppinger SV freuen können? – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Patrick Hipp

Der FC 08 Villingen genießt am Samstag, 15.30 Uhr, im Verfolgerduell der Fußball-Oberliga gegen den Göppinger SV Heimrecht. Die beste Heimmannschaft trifft auf das stärkste Auswärtsteam.

Zweiter gegen Dritter heißt es am Samstag im Friedengrund: Gastgeber Villingen ist nach seinem torlosen Remis in Backnang mit 59 Zählern und einem Torverhältnis von 69:36 Zweiter, Göppingen nach seinem 4:1-Heimsieg gegen Essingen punktgleich bei 58:32 Toren Dritter. "Es ist auch die Begegnung der besten Heimmannschaft gegen die beste Auswärtsmannschaft", weiß Nullacht-Trainer Mario Klotz. Die Villinger sind in ihrer MS Technologie-Arena noch ungeschlagen, holten in 14 Spielen 36 Zähler. Göppingen schaffte in 15 Auswärtspartien 29 Punkte. "Das Spiel ist sehr wichtig, wir wollen es erfolgreich gestalten. Göppingen ist aber eine absolute Topmannschaft", sagt Klotz. "Die haben zahlreiche erfahrene, aber auch junge, dynamische Spieler." Als Beispiel für einen erfahrenen Mann nennt Klotz den mittlerweile 36-jährigen Niederländer Mijo Tunjic, der viele Jahre bei den Stuttgarter Kickers dem Leder nachjagte. Als Talent den 21-jährigen Angreifer Mohamed Baroudi, der aus dem Nachwuchs der Kickers stammt und vom SGV Freiberg nach Göppingen wechselte.







Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand des Oberligisten FC Denzlingen auf einen mutmaßlichen Nichtabstiegsplatz fünf Punkte. Der Trainer des Tabellenvorletzten, Marco Dufner, sagt vor dem Gastspiel am Freitag, 19 Uhr, beim Tabellenfünften FC Nöttingen: „Wir müssen dort unbedingt punkten." Allerdings ist der Gegner aus dem Enzkreis derzeit eine der formstärksten Mannschaften in der Liga. Vor allem die Offensive der von Dirk Rohde trainierten Nöttinger besticht durch ihre Effizienz. Dennoch möchten die Denzlinger, die auf Niklas Wiese (krank) und Yannick Lawson (gesperrt) verzichten müssen, in der Remchinger Kleiner-Arena überraschen. Das Hinspiel in Denzlingen gewann der FC Nöttingen mit 2:0.







