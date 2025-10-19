Oberliga-Kompakt: Starke erste Halbzeit reicht dem FC Denzlingen nicht

Phrasen mag der Denzlinger Trainer Marco Dufner eigentlich nicht so gerne. Er ist eher ein Freund klarer Analysen. Doch nach diesem Spiel fiel es ihm in der Pressekonferenz sichtlich schwer, den Finger in die Wunde zu legen. Seine Elf hat ein gutes Heimspiel gemacht, die Punkte nahm der Gast mit. Wieder einmal. Nachdem der Denzlinger Knockout bei Heimspielen gegen Oberachern (1:2) und Essingen (0:1) jeweils in der Nachspielzeit erfolgt war, verpasste die Dufner-Elf auch gegen Ravensburg den Sieg denkbar knapp. "Es fühlt sich komisch an. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie unbedingt will und zusammenhält. Aber wir machen zu viele einfache Fehler und vorne gehen die Bälle einfach nicht ins Tor", sagte Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Garcia Stein, Cernenchi (88. Ivancic), Butov (70. Eggert), Riggenmann (83. Vanci), Rautenberg, Gehring, Weizel, Schultis, Ebel (88. Disch). Tore: 1:0 Garcia Stein (7.), 1:1 Gabriele (43./ FE), 2:1 Ebel (45.), 2:2 Jann (53.), 2:3 Gabriele (68.). SR: Julian Gumz (Rielasingen). ZS: 250.