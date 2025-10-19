 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der Ex-Freiburger Daniele Gabriele, der hier einen Foulelfmeter verwandelt, war Doppel-Torschütze für den FV Ravensburg beim 3:2-Erfolg in Denzlingen.
Der Ex-Freiburger Daniele Gabriele, der hier einen Foulelfmeter verwandelt, war Doppel-Torschütze für den FV Ravensburg beim 3:2-Erfolg in Denzlingen. – Foto: Achim Keller

Oberliga-Kompakt: Starke erste Halbzeit reicht dem FC Denzlingen nicht

Der VfR Aalen ist eine Nummer zu groß für den FC 08 Villingen

Der FC Denzlingen verpasst auch im siebten Anlauf den ersten Heimsieg in der Fußball-Oberliga. Nach 2:1-Führung zur Halbzeit unterliegt das Tabellenschlusslicht dem FV Ravensburg mit 2:3.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
2
3
Abpfiff

Phrasen mag der Denzlinger Trainer Marco Dufner eigentlich nicht so gerne. Er ist eher ein Freund klarer Analysen. Doch nach diesem Spiel fiel es ihm in der Pressekonferenz sichtlich schwer, den Finger in die Wunde zu legen. Seine Elf hat ein gutes Heimspiel gemacht, die Punkte nahm der Gast mit. Wieder einmal. Nachdem der Denzlinger Knockout bei Heimspielen gegen Oberachern (1:2) und Essingen (0:1) jeweils in der Nachspielzeit erfolgt war, verpasste die Dufner-Elf auch gegen Ravensburg den Sieg denkbar knapp. "Es fühlt sich komisch an. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie unbedingt will und zusammenhält. Aber wir machen zu viele einfache Fehler und vorne gehen die Bälle einfach nicht ins Tor", sagte Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Garcia Stein, Cernenchi (88. Ivancic), Butov (70. Eggert), Riggenmann (83. Vanci), Rautenberg, Gehring, Weizel, Schultis, Ebel (88. Disch). Tore: 1:0 Garcia Stein (7.), 1:1 Gabriele (43./ FE), 2:1 Ebel (45.), 2:2 Jann (53.), 2:3 Gabriele (68.). SR: Julian Gumz (Rielasingen). ZS: 250.

Gestern, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1
3

Die Villinger zeigten am Samstagnachmittag in der MS-Technologie-Arena gegen Tabellenführer aus Aalen einen guten Kampf. Die Villinger unterlagen aber den bärenstarken Gästen. Es war teils ein Klassenunterschied. Marcel Sökler konnte nach drei Minuten mit einem Distanzschuss für Gefahr für das von Maximilian Otto gehütete VfL-Gehäuse sorgen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (90. Glück), Derflinger, Tadic (80. Pfeifhofer), Sökler, Cristilli (54. Albrecht), Müller (54. Yannick Spät), Liserra, Rinaldi. Tore: 0:1 Antlitz (26.), 0:2 Kindsvater (45.), 1:2 Derflinger (45.+3), 1:3 Maksimovic (55.). SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). ZS: 576.

