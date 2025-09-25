Oberliga-kompakt: FC Denzlingen will nun in der Liga nachlegen

Der FC 08 Villingen bleibt weiter auf der Suche nach der Konstanz. Nach der bitteren 3:5-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen will der Fußball-Oberligist sie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen finden.
Der FC 08 Villingen gehört gleich doppelt zur Spitzengruppe: Mit 21 erzielten Treffern steht die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger gemeinsam mit dem VfR Mannheim auf Rang drei. Ebenfalls Dritter sind die Nullachter bei den Gegentoren. 19 Stück haben sie bis dato kassiert, und ganz sicher würden sie auf diesen "Spitzenplatz" liebend gern verzichten. Änderung tut not beim Tabellenelften. Das weiß natürlich auch der Coach. "Wir haben uns in dieser Woche im Training intensiv mit defensiven Inhalten beschäftigt", berichtet Steffen Breinlinger. Die Jungs hätten sich einsichtig gezeigt. "Wir müssen die eigene Hütte besser schützen."
Es ist immer gut, wenn bei einem Fußballverein die Türen offen stehen. Problematisch wird es erst dann, wenn sie sich gar nicht mehr schließen lassen – geschehen beim FC Denzlingen vor dem südbadischen Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei RW Salem. Das Team saß um 15 Uhr abfahrbereit im Mannschaftsbus, "als plötzlich die Türen nicht mehr zugegangen sind", sagt Trainer Marco Dufner. "Irgendetwas mit der Hydraulik hat nicht funktioniert." Weil sich der Defekt nicht beheben ließ, musste das Busunternehmen Ersatz herankarren. Die Abfahrt verzögerte sich um eine Dreiviertelstunde, sodass die Denzlinger erst um kurz nach 18 Uhr in Salem ankamen.