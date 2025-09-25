Steffen Breinlinger musste sich in dieser Saison über (zu) viele Gegentore ärgern. – Foto: Imago/Fotostand/Hettich

Oberliga-kompakt: FC Denzlingen will nun in der Liga nachlegen Villingens Trainer Steffen Breinlinger fordert: "Wir müssen die eigene Hütte besser schützen!"

Der FC 08 Villingen bleibt weiter auf der Suche nach der Konstanz. Nach der bitteren 3:5-Heimniederlage gegen den FC Nöttingen will der Fußball-Oberligist sie beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen finden.

Sa., 27.09.2025, 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen 08 Bissingen FC 08 Villingen Villingen 15:30 PUSH Der FC 08 Villingen gehört gleich doppelt zur Spitzengruppe: Mit 21 erzielten Treffern steht die Mannschaft von Trainer Steffen Breinlinger gemeinsam mit dem VfR Mannheim auf Rang drei. Ebenfalls Dritter sind die Nullachter bei den Gegentoren. 19 Stück haben sie bis dato kassiert, und ganz sicher würden sie auf diesen "Spitzenplatz" liebend gern verzichten. Änderung tut not beim Tabellenelften. Das weiß natürlich auch der Coach. "Wir haben uns in dieser Woche im Training intensiv mit defensiven Inhalten beschäftigt", berichtet Steffen Breinlinger. Die Jungs hätten sich einsichtig gezeigt. "Wir müssen die eigene Hütte besser schützen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen SV Oberachern Oberachern 14:00 live PUSH