Oberliga Kompakt: FC Denzlingen verliert beim SSV Reutlingen

Im vierten Anlauf in diesem Jahr gewinnt der FC 08 Villingen – zuhause gegen die TSG Backnang mit 1:0. Sogar ein Vorstandsmitglied hilft auf dem Platz mit, den Sieg über die Zeit zu bringen.
"Es war aus unserer Sicht ein typisches Oberligaspiel. Am Ende haben wir drei Gegentore bekommen und wissen so richtig gar nicht, wie das passiert ist", so Denzlingens Trainer Marco Dufner.
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Tore: 1:0 Gümpel (20./ET), 2:0 Sökler (28.), 3:0 Toth (72.). SR: Maier (Bönnigheim). ZS: 850. Bes. Vorkommnis: Sökler scheitert mit Foulelfmeter an Gümpel (35.).
Im vierten Spiel unter der Regie von Cheftrainer Matthias Uhing konnte Villingen seinen ersten Sieg einfahren. Die Schwarz-Weißen gewannen am Samstag vor der Minuskulisse von nur 313 Zuschauern bei Schneeregen in der MS-Technologie-Arena gegen die abstiegsgefährdete TSG Backnang.
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FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam (80. Bruno), Pintidis (84. Jonathan Spät), Derflinger (90. Yannick Spät), Pfeifhofer (79. Feißt), Hug, Müller, Albrecht, Liserra, Rinaldi (43. Glück). Tor: 1:0 Pfeifhofer (56.). SR: Jonas Becker (Langensteinbach). ZS: 313.