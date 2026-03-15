 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Kompakt: FC Denzlingen verliert beim SSV Reutlingen

Der FC Denzlingen hat in der Fußball-Oberliga die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Beim SSV Reutlingen unterlag die Elf von Marco Dufner am Samstag mit 0:3.

von Lukas Karrer (BZ) · Gestern, 22:32 Uhr · 0 Leser
Neven Ivancic (in Blau) und der FC Denzlingen verpassten einen Punktgewinn beim SSV Reutlingen deutlich.
Neven Ivancic (in Blau) und der FC Denzlingen verpassten einen Punktgewinn beim SSV Reutlingen deutlich. – Foto: Achim Keller

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Im vierten Anlauf in diesem Jahr gewinnt der FC 08 Villingen – zuhause gegen die TSG Backnang mit 1:0. Sogar ein Vorstandsmitglied hilft auf dem Platz mit, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Reutlingen
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FC Denzlingen
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Abpfiff
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"Es war aus unserer Sicht ein typisches Oberligaspiel. Am Ende haben wir drei Gegentore bekommen und wissen so richtig gar nicht, wie das passiert ist", so Denzlingens Trainer Marco Dufner.

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Tore: 1:0 Gümpel (20./ET), 2:0 Sökler (28.), 3:0 Toth (72.). SR: Maier (Bönnigheim). ZS: 850. Bes. Vorkommnis: Sökler scheitert mit Foulelfmeter an Gümpel (35.).

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
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TSG Backnang
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Im vierten Spiel unter der Regie von Cheftrainer Matthias Uhing konnte Villingen seinen ersten Sieg einfahren. Die Schwarz-Weißen gewannen am Samstag vor der Minuskulisse von nur 313 Zuschauern bei Schneeregen in der MS-Technologie-Arena gegen die abstiegsgefährdete TSG Backnang.

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FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam (80. Bruno), Pintidis (84. Jonathan Spät), Derflinger (90. Yannick Spät), Pfeifhofer (79. Feißt), Hug, Müller, Albrecht, Liserra, Rinaldi (43. Glück). Tor: 1:0 Pfeifhofer (56.). SR: Jonas Becker (Langensteinbach). ZS: 313.