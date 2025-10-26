 2025-10-15T11:43:40.576Z

Nah dran am Mann: Nico Tadic (r.) und der FC 08 Villingen punkteten in Mannheim.
Nah dran am Mann: Nico Tadic (r.) und der FC 08 Villingen punkteten in Mannheim. – Foto: Jan Papenfuss (Imago)

Oberliga-Kompakt: FC Denzlingen verliert auch beim FC Nöttingen

FC 08 Villingen kommt zu Punktgewinn beim Aufstiegsanwärter VfR Mannheim

Zum fünften Mal in Folge hat der FC Denzlingen ein Fußball-Oberligaspiel mit einem Tor Unterschied verloren. Der Aufsteiger unterliegt beim FC Nöttingen unglücklich mit 1:2. Dieser Zähler tut gut: Der FC 08 Villingen bleibt in der Fußball-Regionalliga beim Titelkandidaten VfR Mannheim ohne Gegentor. Georgios Pintidis sieht beim torlosen Remis die Rote Karte.

Es spricht für den FC Denzlingen als funktionierendes Team, dass die Mannschaft trotz immer angespannterer Lage im Abstiegskampf Woche für Woche ordentliche Leistungen abliefert. Der Ertrag blieb auch beim FC Nöttingen aus. In einem ausgeglichenen Spiel legte sich der Aufsteiger beide Gegentreffer praktisch selbst ins eigene Gehäuse und brachte sich so um mindestens einen Zähler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tore: 1:0 Mijic (2.), 1:1 Ebel (49.), 2:1 Catanzano (76.). Schiedsrichter: Becker (Lagensteinbach). Zuschauer: 238.

Der FC 08 Villingen konnte am Freitagabend beim Tabellenzweiten in Mannheim einen Punkt mitnehmen. In der Partie spielte sich von Beginn an viel im Mittelfeld ab, Torchancen waren Mangelware. Die Nullachter standen hinten sehr sicher. Nach vorne besaßen sie die größte Möglichkeit der Partie: Marcel Sökler traf in der ersten Halbzeit mit einem Schuss aus 20 Meter aber nur den Pfosten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger, Tadic, Pfeifhofer (81. Müller), Sökler, Albrecht (72. Yannick Spät), Liserra, Rinaldi. SR: Stephan (Bilfingen). ZS: 687. Rot: Pintidis (90.+2/Villingen).

