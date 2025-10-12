Oberliga-Kompakt: FC Denzlingen und die Bitternis einer 0:1-Niederlage

Der FC 08 Villingen fährt beim Göppinger SV einen knappen 1:0-Sieg ein. Damit feiern die Nullachter den zweiten Erfolg in Serie und schieben sich in der Fußball-Oberliga auf Rang sieben.
Zahlen und Daten sind im Fußball zuweilen nichts als Schall und Rauch. 8:0 Großchancen und 19:2 Torschüsse listete der Denzlinger Trainer Marco Dufner in seiner Spielbilanz nach der Heimpartie gegen den TSV Essingen auf. "Alle Statistiken sprachen für uns", sagte Dufner. Doch die entscheidende Zahlenkombination lautete aus Sicht der Gastgeber am Samstag 0:1. Besnik Koci hämmerte in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Freistoß aus 35 Metern zum einzigen Treffer ins Netz. "Ein absolutes Traumtor", räumte Dufner ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Garcia Stein, Schultis, Cernenchi, Riggenmann (90.+1 Vanci), Boye (76. Butov), Gehring, Weizel, Rautenberg (86. Berger), Ebel. Tor: 0:1 Koci (90.+5). Schiedsrichter: Hoffmann (Mannheim). ZS: 160.
Bei den krisengeschüttelten Göppingern hatte Manager Gianni Covelli vor der Partie kurzerhand das Traineramt übernommen. Die Gastgeber kamen vor 400 Zuschauern auch gleich zu guten Chancen. Aus dem Getümmel heraus hatte Maximilian Ziesche mit einem Schuss an den Villinger Außenpfosten Pech. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis, Derflinger (93.), Tadic, Pfeifhofer (77. Albrecht), Sökler (90. Feißt), Cristilli (92. Glück), Liserra, Rinaldi (84. Yannick Spät). Tor: 0:1 Sökler (88.). SR: Marvin Monninger. (Bonlanden). ZS: 400.