Oberliga-Kompakt: FC Denzlingen und die Bitternis einer 0:1-Niederlage

Zahlen und Daten sind im Fußball zuweilen nichts als Schall und Rauch. 8:0 Großchancen und 19:2 Torschüsse listete der Denzlinger Trainer Marco Dufner in seiner Spielbilanz nach der Heimpartie gegen den TSV Essingen auf. "Alle Statistiken sprachen für uns", sagte Dufner. Doch die entscheidende Zahlenkombination lautete aus Sicht der Gastgeber am Samstag 0:1. Besnik Koci hämmerte in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Freistoß aus 35 Metern zum einzigen Treffer ins Netz. "Ein absolutes Traumtor", räumte Dufner ein. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein, Garcia Stein, Schultis, Cernenchi, Riggenmann (90.+1 Vanci), Boye (76. Butov), Gehring, Weizel, Rautenberg (86. Berger), Ebel. Tor: 0:1 Koci (90.+5). Schiedsrichter: Hoffmann (Mannheim). ZS: 160.