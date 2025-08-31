Oberliga Kompakt: FC 08 Villingen liefert ein Statement der Stärke ab

In der Nachspielzeit wird der Kampfgeist des FC Denzlingen im Oberligaspiel beim Türkischen SV Singen belohnt: Sebastian Weizel trifft zum 2:2-Ausgleich.
Für den Denzlinger Trainer Marco Dufner gab es nach der Partie beim Türkischen SV Singen keinen Zweifel: "Wir haben uns diesen Punkt wirklich verdient", sagte Dufner nach dem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Singen sei mit dem ersten Torschuss des Spiels in Führung gegangen (12.) und habe sich fortan ganz aufs Verteidigen konzentriert.
Tore: 0:1 Öztürk (12.), 1:1 Garcia Stein (71./FE), 2:1 Almeida (81.), 2:2 Weizel (90. +3). SR: Bollheimer (Karlsruhe). ZS: 350. Gelb-Rote Karte: Emminger (52./Singen).
Den Nullachtern gelang mit dem 5:0 gegen Oberachern ein beeindruckendes Statement, der Bock scheint umgestoßen. Trainer Steffen Breinlinger brachte Georgios Pintidis für Nico Tadic und Enrico Krieger für Leon Albrecht in die Startformation. Die Villinger nahmen am Samstagnachmittag vor 509 Zuschauern in der MS-Technologie-Arena die Zügel sofort in die Hand. Es dauerte allerdings bis zur 27. Spielminute, ehe ihnen das hochverdiente 1:0 gelang. Fabio Pfeifhofer war mit einem Schuss aus dem Strafraum ins lange Eck erfolgreich.
Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (84. Hezel), Derflinger, Pfeifhofer, Sökler, Cristilli (72. Tadic), Müller (62. Albrecht), Liserra, Rinaldi (72. Feißt). Tore: 1:0 Pfeifhofer (27.), 2:0 Müller (39.), 3:0, 4:0 Sökler (45., 64.), 5:0 Derflinger (67.). SR: Tobias Bartschat (Untermünstertal). ZS: 509.