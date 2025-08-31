Oberliga Kompakt: FC 08 Villingen liefert ein Statement der Stärke ab

Den Nullachtern gelang mit dem 5:0 gegen Oberachern ein beeindruckendes Statement, der Bock scheint umgestoßen. Trainer Steffen Breinlinger brachte Georgios Pintidis für Nico Tadic und Enrico Krieger für Leon Albrecht in die Startformation. Die Villinger nahmen am Samstagnachmittag vor 509 Zuschauern in der MS-Technologie-Arena die Zügel sofort in die Hand. Es dauerte allerdings bis zur 27. Spielminute, ehe ihnen das hochverdiente 1:0 gelang. Fabio Pfeifhofer war mit einem Schuss aus dem Strafraum ins lange Eck erfolgreich.

Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (84. Hezel), Derflinger, Pfeifhofer, Sökler, Cristilli (72. Tadic), Müller (62. Albrecht), Liserra, Rinaldi (72. Feißt). Tore: 1:0 Pfeifhofer (27.), 2:0 Müller (39.), 3:0, 4:0 Sökler (45., 64.), 5:0 Derflinger (67.). SR: Tobias Bartschat (Untermünstertal). ZS: 509.