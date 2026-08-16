Oberliga-Kompakt: FC 08 Villingen kassiert Gegentor aus über 60 Metern

Der FC 08 Villingen unterliegt im ersten Heimspiel der Saison dem SSV Reutlingen mit 1:2. Kapitän Nico Tadic muss frühzeitig verletzt vom Feld.
Als Ein-Mann-Ultra der TSG Backnang hat Nico Schoch auch überregional einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Am vergangenen Samstag konnten sich 350 Zuschauer im Teninger Friedrich-Meyer-Stadion von der Stimm- und Trommelfestigkeit des schwäbischen Fan-Solisten überzeugen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Es lief bereits die 85. Minute, als Rico Wuttke auf der rechten Bahlinger Angriffsseite zu einem Solo ansetzte, zwei Pforzheimer Spieler stehen ließ und den Ball von der Strafraumkante vehement zum 2:2-Ausgleich in den Winkel klopfte – ein fulminanter Treffer des Außenbahnspielers, der damit dem Regionalliga-Absteiger noch einen Zähler sicherte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Der FC 08 Villingen hat den 3:1-Auftaktsieg in der Oberliga Baden-Württemberg bei der TSG Balingen nicht vergolden können. Im Heimspiel gegen den SSV Reutlingen mussten die Nullachter dabei den ersten Rückschlag bereits in der Frühphase der Begegnung hinnehmen. Kapitän Nico Tadic verletzte sich in der elften Minute am Oberschenkel, für ihn kam Noah Haller. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.