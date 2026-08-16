Oberliga-Kompakt: FC 08 Villingen kassiert Gegentor aus über 60 Metern

08-Schlussmann Andrea Hoxha soll sein „mutiges Torwartspiel“ beibehalten. – Foto: Andreas Ulmer (Imago)

Der FC 08 Villingen unterliegt im ersten Heimspiel der Saison dem SSV Reutlingen mit 1:2. Kapitän Nico Tadic muss frühzeitig verletzt vom Feld.

Als Ein-Mann-Ultra der TSG Backnang hat Nico Schoch auch überregional einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt. Am vergangenen Samstag konnten sich 350 Zuschauer im Teninger Friedrich-Meyer-Stadion von der Stimm- und Trommelfestigkeit des schwäbischen Fan-Solisten überzeugen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Es lief bereits die 85. Minute, als Rico Wuttke auf der rechten Bahlinger Angriffsseite zu einem Solo ansetzte, zwei Pforzheimer Spieler stehen ließ und den Ball von der Strafraumkante vehement zum 2:2-Ausgleich in den Winkel klopfte – ein fulminanter Treffer des Außenbahnspielers, der damit dem Regionalliga-Absteiger noch einen Zähler sicherte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.