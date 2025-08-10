Oberliga Kompakt: FC 08 Villingen gibt frühe 2:0-Führung aus der Hand

Von einem unverdienten Erfolg des VfR Mannheim mochte niemand sprechen. Zu viel Ballbesitz, zu viele Spielanteile hatten die Nordbadener für sich verbucht. Marco Dufner, der Trainer des FC Denzlingen, hatte dennoch Anlass, sich zu grämen. Denn seine Elf hätte auch selbst in Führung gehen können.



Sandro Rautenberg bot sich bei einem Konter die erste Gelegenheit, sein Abschluss ging indes über das Tor (8.). Gleich darauf fuhr die Heimelf den nächsten Gegenstoß. Matthis Eggert bediente mit einem Querpass Anes Vrazalica, aber dieser brachte zu wenig Dampf hinter seinen Schuss, und so konnte ein Verteidiger für Gästekeeper Nrcea-Bisinger klären.



"Wir haben zwei ganz dicke Torchancen herausgespielt, aber nicht vollendet", kommentierte Marco Dufner. "Wenn du bei diesen Temperaturen mit 2:0 führst, läuft das Spiel anders." Zu Spielbeginn wurden 33 Grad Celsius gemessen.

Denzlingen: Gümpel, Amrhein (75. Berger), Cernenchi (75. Ivancic), Garcia Stein, Lawson, Schultis, Eggert (82. Slipchenko), Gehring, Riggenmann (40. Ebel), Rautenberg (85. Redzic), Vrazalica. Tor: 0:1 Pander (15.). Schiedsrichterin: Gieringer (Sasbach). Zuschauer: 300. Gelb-Rot: Gehring (90.+2/Denzlingen).