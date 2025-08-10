Oberliga Kompakt: FC 08 Villingen gibt frühe 2:0-Führung aus der Hand

In der Fußball-Oberliga muss der FC Denzlingen im ersten Saisonheimspiel mit 0:1 die Segel streichen. Der Aufsteiger lässt gegen den Titelaspiranten VfR Mannheim zwei Großchancen zur Führung liegen.
Von einem unverdienten Erfolg des VfR Mannheim mochte niemand sprechen. Zu viel Ballbesitz, zu viele Spielanteile hatten die Nordbadener für sich verbucht. Marco Dufner, der Trainer des FC Denzlingen, hatte dennoch Anlass, sich zu grämen. Denn seine Elf hätte auch selbst in Führung gehen können.
Sandro Rautenberg bot sich bei einem Konter die erste Gelegenheit, sein Abschluss ging indes über das Tor (8.). Gleich darauf fuhr die Heimelf den nächsten Gegenstoß. Matthis Eggert bediente mit einem Querpass Anes Vrazalica, aber dieser brachte zu wenig Dampf hinter seinen Schuss, und so konnte ein Verteidiger für Gästekeeper Nrcea-Bisinger klären.
"Wir haben zwei ganz dicke Torchancen herausgespielt, aber nicht vollendet", kommentierte Marco Dufner. "Wenn du bei diesen Temperaturen mit 2:0 führst, läuft das Spiel anders." Zu Spielbeginn wurden 33 Grad Celsius gemessen.
Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.
Denzlingen: Gümpel, Amrhein (75. Berger), Cernenchi (75. Ivancic), Garcia Stein, Lawson, Schultis, Eggert (82. Slipchenko), Gehring, Riggenmann (40. Ebel), Rautenberg (85. Redzic), Vrazalica. Tor: 0:1 Pander (15.). Schiedsrichterin: Gieringer (Sasbach). Zuschauer: 300. Gelb-Rot: Gehring (90.+2/Denzlingen).
Der FC 08 Villingen hat erneut für einen spektakulären Spielverlauf gesorgt. Dieses Mal hatten die Nullachter aber nicht das bessere Ende auf ihrer Seite. Nachdem die Elf von Trainer Steffen Breinlinger gegen den SSV Reutlingen beim Saisonauftakt noch ein 0:3 in ein 4:3 gedreht hatte, setzte es nun nach 2:0-Führung gegen Essingen eine 2:3-Niederlage.
Dabei lief zunächst alles nach Plan: Nach einem Eckball von Christian Derflinger markierte Kapitän Nico Tadic das 1:0 (8.). Derflinger erhöhte in der 20. Minute nach Zuspiel von Enrico Krieger auf 2:0. Der TSV setzte durch Jannik Pfänder und Patrick Auracher erste Nadelstiche, Nullacht-Keeper Andrea Hoxha war aber auf dem Posten. Doch dann traf der Gast: Per Einzelaktion glückte Erman Kilic das 1:2 (35.), Niklas Groiß schoss in der 63. Minute aus kurzer Entfernung das 2:2. Und kurz vor Spielende drehte Daniel Bux die Partie komplett (84.). "Das war viel zu wenig", sagte Breinlinger und stauchte seine Mannen noch auf dem Platz zusammen.
Villingen: Hoxha, Krieger (81. Feißt), Busam, Pintidis (79. Glück), Derflinger, Tadic (65. Müller), Sökler, Cristilli (65. Pfeifhofer), Yannick Spät (46. Albrecht), Liserra, Rinaldi. Tore: 1:0 Tadic (8.). 2:0 Derflinger (20.), 2:1 Kilic (35.), 2:2 Groiß (63.), 2:3 Bux (84.). SR: Remili (Bruchhausen). ZS: 565.