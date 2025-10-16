Oberliga-Kompakt: Der FC 08 Villingen hofft auf ein perfektes Spiel

Den nächsten Anlauf zum ersten Heimsieg in der Fußball-Oberliga nimmt der FC Denzlingen am Samstag, 14 Uhr, gegen den FV Ravensburg. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den TSV Essingen kassierte die Mannschaft von Trainer Marco Dufner den einzigen Treffer erst in Nachspielzeit, zeigte sich zuvor aber spielerisch stark verbessert. Ravensburg kommt mit einer Serie von vier Siegen hintereinander ins Einbollenstadion. FVR-Trainer Rahman Soyudogru hat Respekt vor dem Tabellenletzten: „Das ist eine spielstarke Mannschaft. Wir müssen über 90 Minuten hellwach sein, vor allem nach Ballverlust.“

Welch eine Ruhe beim FC 08 Villingen. Das gehört nicht unbedingt zu den gewohnten Aggregatzuständen bei den Nullachtern. Doch die beiden 1:0-Siege gegen den 1. FC Normannia Gmünd und den Göppinger SV verfehlten ihre Wirkung nicht. "Der Druck war schon extrem groß", gesteht Trainer Steffen Breinlinger. Keine Frage, diese sechs Punkte sind Labsal für die Psyche der Villinger, doch ein gewisser Druck bleibt. Oberliga-Fußball ohne Druck gibt es nicht, schon gar nicht rund um den Friedengrund. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.