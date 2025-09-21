Oberliga Kompakt: Bittere Niederlagen für FC Denzlingen und Villingen

Aus südbadischer Sicht gibt die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg derzeit kein gutes Bild ab. Die beiden Aufsteiger Türkischer SV Singen (vier Punkte) und FC Denzlingen (sechs) hängen am Ende des Klassements. Die Niederlage beim neuen Tabellendritten aus Pforzheim war für Denzlingen das sechste Spiel in Folge ohne Dreier. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Villinger kassierten am Freitagabend vor nur 439 Zuschauern in der MS-Technologie-Arena eine deutliche Pleite in der Oberliga. Freudige Kunde vor der Partie: Nullacht-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan bekam mit seiner Ehefrau Sharon zwei gesunde Zwillingsmädchen, Amalia und Naomi. Doch zurück zum Spiel: Es war auch das Duell der beiden Torjäger. Der Villinger Marcel Sökler hatte vor der Partie sieben Treffer, der Nöttinger Tasos Leonidis deren sechs auf dem Konto. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC 08 Villingen: Hoxha, Krieger, Busam, Pintidis (71. Tadic), Derflinger, Pfeifhofer (87. Yannick Spät), Sökler, Cristilli (65. Albrecht), Müller, Lisera, Rinaldi. Tore: 0:1 Leonidis (13.), 0:2 Leonidis (31.), 1:2 Pfeifhofer (37.), 2:2 Müller (50.), 2:3 Mijic (52.), 3:3 Müller (54.), 3:4 Catanzano (60.), 3:5 Zimmermann. SR: Maurice-Alexander Bollheimer (Karlsruhe). ZS: 439.