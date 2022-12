Pascal Weber soll den SV Straelen vor dem Abstieg bewahren. – Foto: René Olejnik

Oberliga-Knipser soll den SV Straelen retten Regionalliga West: Vereinspräsident Hermann Tecklenburg glaubt noch an das Wunder und legt personell nach.

Die Chancen auf den Klassenerhalt beim Regionalliga-West-Schlusslicht SV Straelen erscheinen verschwindend gering. Nur neun Punkte konnte die Mannschaft in den ersten 20 Saisonspielen holen und steht damit abgeschlagen am Tabellenende. Vereinspräsident Hermann Tecklenburg hat den Verbleib in der vierten Spielklasse aber noch längst nicht abgeschrieben und kündigt torgefährliche Verstärkung an.

Elf Punkte beträgt der Rückstand des SV Straelen auf das rettende Ufer in der Regionalliga West, die sich am Wochenende weitestgehend in die Winterpause verabschiedet hat. Einzig der 1. FC Bocholt - ein direkter Konkurrent um die Nicht-Abstiegsplätze - muss noch im Nachholspiel gegen Fortuna Köln antreten - und könnte dann den Abstand für den SVS weiter vergrößern. Aufgeben ist derweil an der Römerstraße keine Option. Stattdessen soll beim Verein aus der Grenzregion noch einmal mit neuem Personal die Mission Klassenerhalt angegangen werden. In der vergangenen Woche hat sich Straelen bereits die Dienste zweier offensivstarker Japaner gesichert. Takumi Yanagisawa und Kohei Nakano unterschrieben beim SV und sollen dort der Torflaute entgegenwirken. Denn in den bisherigen 20 Ligaspielen gelang es Straelen nur, zwölf Tore zu erzielen. Das ist zu wenig. Pascal Weber soll kommen