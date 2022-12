Oberliga-Knaller vor der Winterpause SV Gonsenheim kann Primus TuS Koblenz entthronen

Mainz. Kurz vor der Winterpause steht am Gonsenheimer Wildpark noch ein echter Oberliga-Knaller an. Dritter gegen Erster, der SV Gonsenheim empfängt die TuS Koblenz (Samstag, 14 Uhr) und kann mit einem (Teil-)Erfolg für einen Mainzer Tabellenführer sorgen. Entweder aus Eigennutz oder, weil der TSV Schott im Parallelspiel profitiert. So oder so ist der SVG trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen alles, nur kein klarer Außenseiter gegen den Ex-Zweitligisten, wenn man auf Leistungen und Formkurve blickt. Zwei Heimsiege und drei Auswärts-Unentschieden stehen bislang in den Duellen mit den Top-Vier-Konkurrenten zu Buche. Der SVG hat sich vier Spieltage vor Abschluss der Hauptrunde als Spitzenmannschaft etabliert.