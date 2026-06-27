Oberliga-Klub holt torgefährliches Talent, Landesligist neuen Torhüter HT 16 holt Soheil Begsade aus der U19 von Norderstedt, der Hetlinger MTV 1903 verpflichtet Torhüter Niklas Hoffmann vom TBS Pinneberg. von red · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

Das ist Soheil Begsade. – Foto: Marcus Sellhorn

HT 16 und der Hetlinger MTV haben weitere Personalien für die kommende Saison bekanntgegeben. Während der Hamburger Oberligist mit Soheil Begsade einen jungen Mittelfeldspieler aus der U19 von Eintracht Norderstedt verpflichtet, holt der Hetlinger MTV mit Niklas Hoffmann einen Torhüter vom TBS Pinneberg.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Begsade bringt Torgefahr aus der U19 mit Für HT 16 ist Begsade der vierte Zugang in diesem Sommer. Der älteste Sportverein der Welt bekommt damit einen Spieler dazu, der den Schritt aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich gehen soll. In der abgelaufenen U19-Regionalliga-Saison machte Begsade vor allem als torgefährlicher Mittelfeldspieler auf sich aufmerksam und erzielte sieben Treffer. Der Verein beschreibt den Zugang als „jungen und talentierten Spieler“, der „viel Potenzial“ mitbringe und bei HT 16 die nächsten Schritte im Herrenbereich gehen wolle. Damit passt Begsade in ein Profil, das für Oberligisten besonders spannend ist: jung, entwicklungsfähig, aber bereits mit nachgewiesener Offensivwirkung im Leistungsbereich.

Hoffmann soll Hetlingens Torhüterteam verstärken Auch der Hetlinger MTV hat seinen nächsten Zugang vorgestellt. Hoffmann wechselt vom TBS Pinneberg nach Hetlingen und soll dort das Torhüterteam verstärken. Der Landesligist hatte den Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst spät gesichert und arbeitet nun weiter am Kader für die kommende Spielzeit. „Es ist endlich soweit: Wir präsentieren unseren Neuzugang Niklas Hoffmann vom TBS Pinneberg“, teilt der Verein mit. Zugleich richtet Hetlingen persönliche Worte an den Keeper: „Wir begrüßen Hoffi in unseren Reihen und wünschen ihm eine erfolgreiche Saison sowie einen guten Start bei uns.“