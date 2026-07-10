Oberliga-Klub holt Meister, ein anderer einen neuen Torhüter

Benedikt Evangelos Georgiou (l.) und Mauro Alcaraz. – Foto: TSV Elstorf, Imago Images

Der TSV Buchholz 08 und der FC Süderelbe haben weitere Kaderentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Während Buchholz mit Benedikt Evangelos Georgiou einen Spieler vom Landesliga-Aufsteiger TSV Elstorf an die Otto-Koch-Kampfbahn holt, komplettiert Süderelbe sein Torwartteam mit einem Rückkehrer: Mauro Leandro Alcaraz Paramidani steht künftig wieder zwischen den Pfosten des FCS.

Buchholz begrüßt mit Georgiou einen frisch gebackenen Meister. Der Zugang trug zuletzt das Trikot des TSV Elstorf, der den Sprung in die Landesliga geschafft hat. Bei Nullacht soll der flexibel einsetzbare Spieler nun den nächsten Schritt machen.

Trainer Marco Spangenberg freut sich entsprechend über die Zusage. In den Vereinsmedien sagt er: „Ich freue mich sehr, dass sich Benni für 08 entschieden hat und nach 3 Jahren in Elstorf diese Herausforderung annimmt. Er bringt enormes Potential mit und ist flexibel einsetzbar.“ Entscheidend sei für Spangenberg zudem Georgious Haltung: „Mit seinem unbedingten Willen sich weiter zu entwickeln, wird Benni uns sehr viel Freude bereiten.“

In den Vereinsmedien formuliert Georgiou sein Ziel mit einer Mischung aus Lockerheit und Ehrgeiz: „Ich will Spaß haben, mich weiterentwickeln und ein geiles Kopfballtor erzielen.“ Für Buchholz ist der Transfer auch deshalb interessant, weil der Klub nach und nach neue Gesichter in eine Mannschaft integriert, die in der Oberliga Hamburg wieder Stabilität und Entwicklung verbinden will.

Mauro kehrt zum FC Süderelbe zurück

Auch beim FC Süderelbe geht es um eine Personalie mit besonderem Bezug zum Verein. Mauro ist zurück beim FCS und komplettiert dort das Torwartteam. Der Keeper spielte und trainierte bereits früher unter Stefan Arlt - damals in einer der ersten Spielzeiten des „neuen“ FCS.

Süderelbe beschreibt die Rückkehr entsprechend emotional: „Mauro is Back.“ Die Gespräche seien schnell und unkompliziert verlaufen, heißt es in den Vereinsmedien. Für den FCS ist der Rückkehrer nicht nur eine zusätzliche Option im Tor, sondern auch ein Spieler, der den Klub und das Umfeld bereits kennt.

Trainer Stefan Arlt hebt vor allem die Mentalität des Torhüters hervor. In den Vereinsmedien sagt er: „Mauro gehört zu der Gattung Torwart, in der das Wort ‚Schmerz‘ nicht existiert. Er wird unser junges Torwart-Trio mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Einstellung enorm bereichern.“ Der Abschluss passt zur Rückkehr-Geschichte: „Welcome back, Mauro - immer weiter!“

Damit setzen beide Klubs unterschiedliche Akzente. Buchholz holt mit Georgiou einen entwicklungsfähigen Spieler, der nach drei Jahren in Elstorf eine neue Herausforderung sucht. Süderelbe bekommt mit Mauro einen bekannten Torhüter zurück, der Erfahrung, Härte und Identifikation mitbringt.

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