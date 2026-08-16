Oberliga: KFC ist Spitze, Flutlicht-Einspruch und ein Pokal-Boost

Wer diese Oberliga Niederrhein vor der Saison als vielleicht spannendste Ausgabe seit Jahren beschrieben hat, bekam am 1. Spieltag direkt reichlich Material für diese These. Es gab klare Ansagen der Favoriten, große Kulissen, späte Wendungen und einen Fall, der auch nach dem Abpfiff noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Schon nach einem Wochenende ist klar: Diese Liga wird nicht nur über Ergebnisse kommen, sondern über Geschichten.
Ganz oben steht zunächst der KFC Uerdingen. Der Traditionsverein wurde beim 5:1 bei der Holzheimer SG seiner Rolle gerecht und übernahm direkt die Tabellenführung. Das Ergebnis war die erste deutliche Botschaft an die Konkurrenz: Der KFC will in dieser Saison mehr als nur mitlaufen. Ebenfalls überzeugend startete Fortuna Düsseldorf II, die als Regionalliga-Absteiger und potenzielles Powerhouse der Liga unter besonderer Beobachtung steht. Das 3:0 gegen den TSV Meerbusch war genau der Auftritt, den man von einem Topkandidaten erwartet, weshalb Trainer Jens Langeneke auch ein großes Lob aussprach.
Auch das erste große Traditionsduell passte zum Rahmen dieser neuen Saison. Die SSVg Velbert gewann vor 2130 Zuschauern mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV. Für Velbert war es ein perfekter Start in die neue Liga, für den WSV dagegen die nächste Niederlage nach einer ohnehin wackligen Vorbereitung. Trotzdem wäre es zu einfach, daraus schon ein Alarmsignal zu machen.
Wuppertal war konkurrenzfähig, hielt die Partie offen und verlor unglücklich. Nach dem großen Umbruch und dem Trainerwechsel zu Tim Schneider war nicht zu erwarten, dass sofort alles ineinandergreift. Der Auftritt in Velbert zeigte aber, dass der WSV in dieser Liga bestehen kann. Es fehlte nicht grundsätzlich an Wettbewerbsfähigkeit, sondern am Ergebnis und Spielglück, denn gleich zwei Treffer wurden aberkannt. Das ist nach einem Spieltag ein wichtiger Unterschied.
Besonders bitter wurde der Auftakt für die 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Aufsteiger führte beim SC St. Tönis bereits 2:0 und sah lange wie der sichere Sieger aus. Dann folgte eine Schlussphase, die nach Oberliga-Lehrgeld roch: Morten Heffungs traf in der 84. und 86. Minute doppelt, Tyler Nkamanyi entschied die Partie in der 90.+5 Minute noch zugunsten der Gastgeber.
Für Solingen-Wald ist das brutal, weil der erste Oberliga-Punkt, vielleicht sogar der erste Sieg, zum Greifen nah war. Für St. Tönis dagegen kann dieser späte Dreier ein emotionaler Schub sein - und der kommt genau zur richtigen Zeit. Am kommenden Freitag wartet im DFB-Pokal in der Grotenburg das Duell mit Eintracht Frankfurt. Frankfurt verlor am Wochenende zwar mit 0:7 gegen das Premier-League-Team Brentford FC, Favorit bleibt der Bundesliga-Klub natürlich trotzdem. Aber die Moral bei St. Tönis stimmt. Und manchmal beginnt ein Pokalabend genau mit diesem Gefühl, dass kurz vorher etwas in die richtige Richtung gekippt ist.
Die wohl verrückteste Geschichte des Spieltags schrieb aber der SV Scherpenberg. Der erstmalige Oberliga-Aufsteiger lag gegen ETB Schwarz-Weiß Essen nach 64 Minuten mit 2:3 zurück, spielte eine furiose Schlussphase und gewann am Ende noch 5:3. Sportlich war das ein Sensationsauftakt: historischer erster Oberliga-Auftritt, acht Tore, drei Treffer in der Schlussphase, ein Sieg, der lange nachhallen könnte.
Doch ob dieser Erfolg tatsächlich so bestehen bleibt, ist offen. Der ETB hat Einspruch gegen die Spielwertung angekündigt. Hintergrund ist der teilweise Ausfall der Flutlichtanlage. FuPa-User und Tickerer Jens Kröll beschrieb während der Partie die Sichtverhältnisse und schrieb: „Mit anbrechender Dunkelheit erkennt man, dass hier nur auf einer Seite des Platzes das Flutlicht an ist! Die andere Seite ist komplett aus. Schon grenzwertig!“
In der Mitteilung der Essener heißt es, es sei mehr als fragwürdig gewesen, die Partie zu Ende zu führen. Ob das Spiel tatsächlich wiederholt wird, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Wenn eine Flutlichtanlage zur Hälfte ausfällt und eine Abendpartie unter solchen Bedingungen zu Ende gebracht wird, ist eine Diskussion über die regulären Voraussetzungen nachvollziehbar. Für neutrale Zuschauer war es dennoch ein höchst unterhaltsamer Auftakt - für Scherpenberg möglicherweise ein historischer Sieg mit Sternchen.
Nach nur einem Spieltag hat die Oberliga Niederrhein bereits fast alles geliefert, was diese Saison so reizvoll machen soll. Der KFC steht oben, Fortuna II wirkt sofort bereit, Velbert gewinnt das erste große Absteigerduell, Wuppertal zeigt trotz Niederlage Ansätze, Solingen-Wald lernt auf schmerzhafte Weise, St. Tönis nimmt Rückenwind in den DFB-Pokal mit, und Scherpenberg feiert einen dramatischen Sieg, dessen endgültige Wertung noch offen ist.