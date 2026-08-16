Oberliga: KFC ist Spitze, Flutlicht-Einspruch und ein Pokal-Boost Diese Liga hat vor dem Start viel versprochen - und direkt geliefert. Der 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein bot erfüllte Erwartungen, ein großes Traditionsduell, ein bitteres Aufsteiger-Lehrstück, eine irre Schlussphase und einen angekündigte Einspruch. von André Nückel · Gestern, 23:20 Uhr · 0 Leser

Die Oberliga Niederrhein macht direkt Laune. – Foto: Hubert Wilschrey

Wer diese Oberliga Niederrhein vor der Saison als vielleicht spannendste Ausgabe seit Jahren beschrieben hat, bekam am 1. Spieltag direkt reichlich Material für diese These. Es gab klare Ansagen der Favoriten, große Kulissen, späte Wendungen und einen Fall, der auch nach dem Abpfiff noch nicht endgültig abgeschlossen ist. Schon nach einem Wochenende ist klar: Diese Liga wird nicht nur über Ergebnisse kommen, sondern über Geschichten. >>> Die Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

Ganz oben steht zunächst der KFC Uerdingen. Der Traditionsverein wurde beim 5:1 bei der Holzheimer SG seiner Rolle gerecht und übernahm direkt die Tabellenführung. Das Ergebnis war die erste deutliche Botschaft an die Konkurrenz: Der KFC will in dieser Saison mehr als nur mitlaufen. Ebenfalls überzeugend startete Fortuna Düsseldorf II, die als Regionalliga-Absteiger und potenzielles Powerhouse der Liga unter besonderer Beobachtung steht. Das 3:0 gegen den TSV Meerbusch war genau der Auftritt, den man von einem Topkandidaten erwartet, weshalb Trainer Jens Langeneke auch ein großes Lob aussprach. WSV verliert - aber nicht hoffnungslos Auch das erste große Traditionsduell passte zum Rahmen dieser neuen Saison. Die SSVg Velbert gewann vor 2130 Zuschauern mit 1:0 gegen den Wuppertaler SV. Für Velbert war es ein perfekter Start in die neue Liga, für den WSV dagegen die nächste Niederlage nach einer ohnehin wackligen Vorbereitung. Trotzdem wäre es zu einfach, daraus schon ein Alarmsignal zu machen.

Wuppertal war konkurrenzfähig, hielt die Partie offen und verlor unglücklich. Nach dem großen Umbruch und dem Trainerwechsel zu Tim Schneider war nicht zu erwarten, dass sofort alles ineinandergreift. Der Auftritt in Velbert zeigte aber, dass der WSV in dieser Liga bestehen kann. Es fehlte nicht grundsätzlich an Wettbewerbsfähigkeit, sondern am Ergebnis und Spielglück, denn gleich zwei Treffer wurden aberkannt. Das ist nach einem Spieltag ein wichtiger Unterschied. Solingen-Wald zahlt Lehrgeld - St. Tönis nimmt Schwung mit Besonders bitter wurde der Auftakt für die 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Aufsteiger führte beim SC St. Tönis bereits 2:0 und sah lange wie der sichere Sieger aus. Dann folgte eine Schlussphase, die nach Oberliga-Lehrgeld roch: Morten Heffungs traf in der 84. und 86. Minute doppelt, Tyler Nkamanyi entschied die Partie in der 90.+5 Minute noch zugunsten der Gastgeber.