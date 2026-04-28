Oberliga-Kellerkind gibt zwei Abgänge bekannt

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Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen beginnt der angekündigte Umbruch nun auch sichtbar im Kader. In sportlich fast aussichtsloser Lage und mit nur noch geringen Hoffnungen im Abstiegskampf der Oberliga Baden-Württemberg stehen die ersten Abschiede fest. Mit Alexander Götz und Onesi Kuengienda verliert der Verein zwei Spieler, die auf unterschiedliche Weise Spuren hinterlassen haben.

Der Abschied von Alexander Götz steht dabei sinnbildlich für die Neuausrichtung, die der Klub über den Sommer hinaus anstrebt. Der erfahrene Mittelfeldspieler trug das 08-Trikot in den vergangenen Jahren mit Professionalität, Einsatz und spürbarer Leidenschaft. Solche Formulierungen werden im Fußball oft schnell gebraucht, doch in diesem Fall wirken sie wie eine ernst gemeinte Würdigung eines Spielers, der dem Verein sportlich und im täglichen Miteinander viel gegeben hat. Dass sich die Wege nun trennen, ist nach Vereinsangaben Teil einer bewussten Veränderung auf seiner Position – also weniger ein Bruch als eine Entscheidung im Sinne des künftigen Kaders.

Auch Onesi Kuengienda wird den Bruchwald im Sommer verlassen. Die Trennung sei nach respektvollen Gesprächen einvernehmlich beschlossen worden, heißt es. Mit ihm verliert der FSV nicht nur einen erfahrenen Spieler, sondern auch einen Mann, dessen lebensfrohe Art im Umfeld offenbar geschätzt wurde. Gerade in einer jungen Mannschaft, wie sie Bietigheim-Bissingen zuletzt vermehrt aufgeboten hat, besitzen solche Figuren häufig einen Wert, der über das reine Spiel hinausreicht. Kuengienda brachte Erfahrung ein, half jüngeren Mitspielern auf ihrem Weg in den Aktivenbereich und verlieh dem Kader damit auch menschliche Stabilität.