Oberliga-Keeper wechselt zum Absteiger aus der Verbandsliga

– Foto: Arno Schmid / Verein

Der FC Esslingen startet nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit einem weiteren Zugang in den Neuaufbau. Karan Altuntas wechselt vom 1. CfR Pforzheim zum Team von Trainer Dominik Eitel und bringt trotz junger Laufbahn ein vielseitiges Profil für den Kader ein.

Altuntas kommt mit Stationen beim 1. CfR Pforzheim, dem SSV Reutlingen und den Stuttgarter Kickers nach Esslingen. In der erfassten Bilanz stehen bislang neun Spiele, davon acht in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg für Pforzheim und ein Einsatz in der U17-Bundesliga Süd/Südwest für die Stuttgarter Kickers. Für den Oberliga-Kader des 1. CfR Pforzheim war er in den vergangenen beiden Spielzeiten geführt, Einsätze sind dort nicht verzeichnet.

Trainer Dominik Eitel hebt vor allem die Persönlichkeit und das sportliche Profil des Neuzugangs hervor. Altuntas wird als smarter und ehrgeiziger Spieler beschrieben, der genau die gewünschte Mentalität mitbringen soll. Sportlich sieht Eitel in ihm einen Allrounder, der körperlich stark ist, viel coacht, in der Spieleröffnung Übersicht besitzt und häufig die richtige Entscheidung trifft. Altuntas selbst verbindet den Wechsel mit dem Ziel, über möglichst viel Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.