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Oberliga-Keeper wechselt nach Affolterbach – als Feldspieler
Astoria Walldorf, SV Waldhof, VfR Mannheim oder SV Unter-Flockenbach hießen die Stationen von Paul Lawall. Beim SV Affolterbach sucht er nun eine ganz andere Herausforderung
von Christopher Frank · Heute, 16:56 Uhr · 0 Leser
Paul Lawall (hier noch im Trikot des Regionalligisten Astoria Walldorf) hat sich dem Bergsträßer A-Ligisten SV Affolterbach angeschlossen. – Foto: Foto Pfeifer (Archiv)
Paul Lawall soll dazu beitragen, dass die Sportvereinigung Affolterbach in der kommenden Runde der Fußball-A-Liga Bergstraße (erneut) oben mitspielt. Der 28-Jährige stand bereits in 19 Regionalliga-Spielen für den FC-Astoria Walldorf zwischen den Pfosten, hinzu kommen fast 100 Oberliga- sowie 38 Verbandsliga-Einsätze in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (für den SV Unter-Flockenbach, den VfR Mannheim, Walldorf II sowie Arminia Ludwigshafen) .Doch wer nun glaubt, Lawall würde als Keeper in den Überwald wechseln, der muss eines Besseren belehrt werden. „Wir haben ihn als Feldspieler eingeplant“, verrät SVA-Trainer Sebastian Theobald und freut sich über einen Zuwachs, wie er nicht gerade alltäglich ist.