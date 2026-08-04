Oberliga-Keeper wechselt in die Kreisliga B

– Foto: Timo Babic / Verein

Der TSV Schlechtbach sorgt mit einem namhaften Neuzugang für Aufsehen. Der Kreisligist aus der B1 Rems/Murr/Hall verpflichtet Torhüter Julian Guttenson, der zuletzt für die TSG Backnang in der Oberliga Baden-Württemberg zwischen den Pfosten stand. Nach einer fußballerischen Pause startet der 24-Jährige nun in Schlechtbach einen Neuanfang und bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit.

Guttenson absolvierte insgesamt 38 Oberligaspiele für die TSG Backnang und gehörte zuvor auch zum Kader des SGV Freiberg. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn unter anderem über die Nachwuchsabteilungen des 1. CfR Pforzheim und der Stuttgarter Kickers. Insgesamt blickt der Schlussmann auf 43 Pflichtspiele im Aktivenbereich zurück.

Für den TSV Schlechtbach ist die Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen. Nach Rang zehn in der vergangenen Saison der Kreisliga B1 soll der erfahrene Keeper der Defensive mehr Stabilität verleihen und mit seiner Qualität wichtige Impulse setzen. Bereits in den vergangenen Jahren pendelte der Verein zwischen Kreisliga A und B, nachdem 2024 der Abstieg aus der A-Liga erfolgte. Nun soll mit einem verstärkten Kader wieder der Blick nach oben gerichtet werden.