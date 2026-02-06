Oberliga-Keeper schließt sich in seiner Heimat einem Landesligisten an

Melvin Poms hat in der Winterpause den Oberligisten Türkspor Dortmund verlassen und sich dem Staffel 1-Landesligisten SV Heide Paderborn angeschlossen. Der junge Keeper hatte in seinem ersten Seniorenjahr beim Oberligisten SC Preußen Münster II zwei Partien absolviert. In der abgelaufen Hinrunde kam er zweimal bei Türkspor zum Einsatz.
FuPa Westfalen hat ihm über seine Beweggründe und seine bisherige Laufbahn gesprochen.
FuPa: Wie kam es zum Wechsel zu Heide Paderborn? Hängt es mit deinen OWL-Wurzeln zusammen?
Poms: Ja, definitiv. Mein Elternhaus ist in Blomberg, und ich habe meine Jugend beim SC Paderborn verbracht. Der Umzug zurück nach Hause war ohnehin geplant, um mich besser auf mein Fernstudium zu konzentrieren. Nach der Insolvenz von Türkspor Dortmund habe ich meinen Vertrag dort beendet. Der Kontakt zu Heide kam über eine Empfehlung zustande. Nach den ersten Gesprächen und Trainingseinheiten hatte ich ein gutes Gefühl, weshalb die Entscheidung am Ende auf Heide gefallen ist.
FuPa: Wie lange hast du bei Heide zugesagt?
Poms: Zu vertraglichen Details möchte ich aktuell keine Angaben machen. Der Verein wird sich dazu sicher selbst äußern.
FuPa: Hast du eine Stammplatzgarantie erhalten? Oder nimmst du dort einen offenen Kampf um den Platz zwischen den Pfosten an?
Poms: Eine Stammplatzgarantie gibt es im Fußball nicht. Ich möchte mir alles über Leistung erarbeiten. Wichtig ist für mich, dass die Mannschaft erfolgreich ist und ich meinen Teil dazu beitragen kann.
FuPa: Du bist in früher Jugend zum VfL Wolfsburg gewechselt. Wie kam es damals zum Wechsel in das dortige Nachwuchsleistungszentrum?
Poms: In der U16 habe ich beim SC Paderborn regelmäßig gespielt und durfte teilweise auch bei älteren Jahrgängen Erfahrungen sammeln. In dieser Zeit wurde ich bei einigen Spielen beobachtet. Daraufhin kam der Kontakt zu Pablo Thiam zustande, der damals die Akademie des VfL Wolfsburg geleitet hat. Zur Rückrunde der U16 bin ich dann ins Internat des VfL gewechselt.
FuPa: Sicherlich war dies mit Ambitionen verbunden, vielleicht einmal den Profi-Weg einschlagen zu können. Was sind deine weiteren Karriereplanungen?
Poms: Natürlich hatte ich diese Ambitionen. Eine schwere Verletzung in der U19 hat mich jedoch zurückgeworfen. Später konnte ich beim SC Preußen Münster II und bei Türkspor Dortmund wieder Spielpraxis sammeln. Aktuell liegt mein Fokus darauf, mein Fernstudium erfolgreich abzuschließen. Alles Weitere wird sich dann Schritt für Schritt ergeben.