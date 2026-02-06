Oberliga-Keeper schließt sich in seiner Heimat einem Landesligisten an 20-Jähriger hat vier Oberliga-Einsätze bislang absolviert von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Poms in seinem ersten Senioren-Jahr 2024/25 im Trikot der Adlerträger. – Foto: SC Preußen Münster

Melvin Poms hat in der Winterpause den Oberligisten Türkspor Dortmund verlassen und sich dem Staffel 1-Landesligisten SV Heide Paderborn angeschlossen. Der junge Keeper hatte in seinem ersten Seniorenjahr beim Oberligisten SC Preußen Münster II zwei Partien absolviert. In der abgelaufen Hinrunde kam er zweimal bei Türkspor zum Einsatz. FuPa Westfalen hat ihm über seine Beweggründe und seine bisherige Laufbahn gesprochen.

FuPa: Wie kam es zum Wechsel zu Heide Paderborn? Hängt es mit deinen OWL-Wurzeln zusammen? Poms: Ja, definitiv. Mein Elternhaus ist in Blomberg, und ich habe meine Jugend beim SC Paderborn verbracht. Der Umzug zurück nach Hause war ohnehin geplant, um mich besser auf mein Fernstudium zu konzentrieren. Nach der Insolvenz von Türkspor Dortmund habe ich meinen Vertrag dort beendet. Der Kontakt zu Heide kam über eine Empfehlung zustande. Nach den ersten Gesprächen und Trainingseinheiten hatte ich ein gutes Gefühl, weshalb die Entscheidung am Ende auf Heide gefallen ist.

FuPa: Wie lange hast du bei Heide zugesagt? Poms: Zu vertraglichen Details möchte ich aktuell keine Angaben machen. Der Verein wird sich dazu sicher selbst äußern.