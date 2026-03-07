Oberliga-Kapitän wechselt ins Landesliga-Mittelfeld

– Foto: Y. Le Madon

Aus der Winterpause kommt der BSV Schwenningen mit einem furiosen 6:3-Auswärtssieg beim FC 07 Albstadt. Es war trotz zweifachem Rückstand am Ende ein torreicher Auftakt, wodurch der BSV den Abstand zur Abstiegszone in der Landesliga, Staffel 3, weiter vergößerte. Beim Blick auf die Aufstellung fällt ein Schwenninger Winterzugang auf.

In der Vorrunde kam Volkan Bak noch auf 16 Einsätze und drei Vorlagen für den Türkischen SV Singen. Seit 2022 trug der 30-jährige Offensivmann das Trikot des südbadischen Klubs und marschierte in der Zeit durch Landes- und Verbandsliga. Bereits zuvor sammelte der erfahrene Stürmer viel Erfahrung in der Oberliga Baden-Württemberg, denn davor spielte Bak sieben Jahre lang für den FC 08 Villingen. Von 2017 bis 2022 stand er über 70 Mal auf dem Oberliga-Feld und erzielte dabei 15 Tore.

Nun geht also für Bak in das Mittelfeld der Landesliga Württemberg, Staffel 3. Beim 6:3-Erfolg seines neuen Teams stand der Angreifer bereits in der Startelf und wurde nach 88 Minuten ausgewechselt. Ein erfolgreicher Start in die zweite Hälfte der Saison aus Sicht des BSV und dessen hochkarätigen Neuzugang. Es war bereits der achte Saisonsieg im 18. Ligaspiel für die Schwenninger, die damit vor den Spielen am Sonntag den achten Tabellenrang übernommen hatten.