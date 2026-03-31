Oberliga-Kapitän verlängert im Abstiegskampf ligaunabhängig

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Beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen fällt in einer schwierigen Saison eine Personalentscheidung von erheblicher Symbolkraft. Kapitän Kevin Ikipde hat seinen Vertrag ligaunabhängig um ein weiteres Jahr verlängert und setzt damit in der Oberliga Baden-Württemberg ein Zeichen, das weit über den bloßen Verbleib eines Führungsspielers hinausreicht.

Die Entscheidung kommt in einer sportlich heiklen Lage. Mit 19 Punkten aus 25 Spielen steht der FSV 08 Bietigheim-Bissingen auf Rang 17 und damit tief im Tabellenkeller der Oberliga Baden-Württemberg. Gerade in einer Phase, in der Ergebnisse, Perspektiven und Personalfragen untrennbar miteinander verknüpft sind, gewinnt die Verlängerung des Kapitäns besonderes Gewicht. Sie ist ein Bekenntnis zum Verein, aber auch zum Weg, den der Klub einschlagen will.

Kevin Ikipde selbst beschreibt den Verein als seine Fußballheimat. Er freue sich sehr über die Verlängerung, sagt der Kapitän, der vor allem das familiäre Umfeld hervorhebt. Sein Dank gelte auch den vielen Ehrenamtlichen, die den Verein zu etwas Besonderem machten. In diesen Sätzen steckt nicht nur persönliche Verbundenheit, sondern auch das Bewusstsein, dass ein Klub wie Bietigheim-Bissingen nicht allein von Tabellenständen lebt, sondern ebenso von den Menschen, die ihn tragen.