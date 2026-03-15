Oberliga: Kantersiege und Lucky Punch - Spannung an der Spitze

Der SC Victoria Hamburg war klarer Favorit, musste sich am Ende jedoch mit einem 2:2 gegen den FK Nikola Tesla begnügen. Dabei steckte den Gastgebern noch das intensive Pokalspiel vom Dienstag in den Knochen: Beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt hatte Victoria bereits mit 3:1 geführt, ehe ein Flutlichtausfall zur Unterbrechung und schließlich zum Abbruch der Partie im Viertelfinale des Lotto-Verbandspokals führte. Der Fall liegt jetzt beim Hamburger Fußball-Verband.

Auf dem Platz erwischten zunächst die Gäste aus dem Tabellenkeller den besseren Start. Ephrahim Kofi Asante brachte Tesla in der 19. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Brian Jungjohann zum 1:1 aus (24.). Nach dem Seitenwechsel schien Victoria das Spiel endgültig zu drehen. Pepe Nick Bensch traf kurz nach Wiederbeginn zum 2:1 (49.) und brachte die Gastgeber auf Kurs Heimsieg. Lange deutete alles darauf hin, dass die Punkte beim Favoriten bleiben würden. Doch Tesla gab sich nicht geschlagen. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Emin Leon Brobbey der späte Lucky Punch zum 2:2 (90.+5). Für die Gäste ist der Punktgewinn im Abstiegskampf enorm wertvoll, während Victoria trotz Favoritenrolle und Führung kurz vor Schluss zwei wichtige Zähler liegen lässt.

________________ HT 16 siegt weiter

Der HT 16 bleibt das Team der Stunde in der Oberliga Hamburg. Beim direkten Tabellennachbarn USC Paloma feierte die Mannschaft von Trainer Erdinc Örün einen knappen, aber wichtigen 1:0-Auswärtssieg und gewann damit auch das vierte Spiel des Jahres 2026. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich lange eine torlose Begegnung, in der beide Mannschaften zunächst ohne Treffer blieben. Die Entscheidung fiel schließlich erst im zweiten Durchgang: Jeffrey Adu, der zur Pause eingewechselt worden war, erzielte in der 73. Minute das Tor des Tages und brachte HT 16 in Führung. Paloma suchte in der Schlussphase noch einmal den Weg nach vorne, doch die Defensive von HT 16 hielt stand und brachte die Führung über die Zeit. Durch den Erfolg rücken beide Mannschaften nun noch enger zusammen: USC Paloma und HT 16 stehen jeweils bei 41 Punkten. Allerdings haben die Gastgeber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand, sodass sich im Rennen um die oberen Tabellenplätze noch einiges verschieben kann. Für HT 16 unterstreicht der vierte Sieg in Serie jedoch eindrucksvoll die derzeitige Formstärke. USC Paloma – HT 16 0:1

USC Paloma: Tjark Grundmann, Felix Frederic Spranger, Quincy Adjei, Tom Burmeister, Samuel Jacob (85. Florian Alexander Maria Rust), Michel Lucas Blunck (73. Allan Michael Muto), Aulon Lekaj (46. Johann Magnus Buttler), Yannick Albrecht (73. Marco Andre Schroeder), Moritz Maximilian Niemann, Lennart Keßner, Jan Paul Koschorreck (46. Mohamed Giresse Fane) - Trainer: Marius Nitsch

HT 16: Bünyamin Ekrem Bulanik, Furkan Berat Gökmen (81. Gökhan Iscan), Nico Gerber, Jesse Obeng Boateng, Merdan Kaya, Deran Toksöz (33. Valentin Zalli), Burak Hüseyin Keskin, Rouven Treu, Chris Tabi Bandoh (46. Jeffrey Adu), Elyesa-Kamil Pekin (89. Milad Akin), Emirkaan Güzel (81. Aaron Nkansah) - Trainer: Erdinc Örün

Schiedsrichter: Sören Wilhelm (Hamburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jeffrey Adu (73.) ________________ Kantersieg für Dassendorf Heute, 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg FC Türkiye TuS Dassendorf Dassendorf 0 7 Abpfiff Die TuS Dassendorf feierte dank zweier Dreierpacks einen klaren Sieg beim FC Türkiye - mehr hier FC Türkiye Wilhelmsburg – TuS Dassendorf 0:7

FC Türkiye Wilhelmsburg: Ubai El Kahil, Oguz Koras, Amed Ormangören, Joel Morkeh, Enes Aksoy (69. Fatih Umurhan), Noah-Ali Musse Osman (33. Metekaan Yilmaz), Arnold Asenso Hoeling, Adahan Özgül (46. Sorato Izumi), Abdalla Mountari (46. Viktor Hugo Cadilhe Branco), Benjamin Acheampong (58. Michael Ening), Hyodo Yushin - Trainer: Adil Tolga Odabas

TuS Dassendorf: Max Wendt, Yannik Nuxoll, Selcuk Rinal, Amoah Enock Hartwig, Sven Möller (58. Johann Von Knebel), Jordan Jeremiah Brown (65. Marvin Sinan Büyüksakarya), Okan Adil Kurt, Nathanael Kukanda, Mattia Maggio (65. Michael Kobert), Martin Harnik (69. Maximilian Thilo Dittrich), Karim Ay (58. Julian Robin von Haacke) - Trainer: Özden Kocadal

Schiedsrichter: Andre Becker

Tore: 0:1 Martin Harnik (23.), 0:2 Martin Harnik (30.), 0:3 Mattia Maggio (45.+1), 0:4 Martin Harnik (64.), 0:5 Johann Von Knebel (78.), 0:6 Johann Von Knebel (80.), 0:7 Johann Von Knebel (88.)

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Stillstand im unteren Mittelfeld