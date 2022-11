Oberliga: Kantersiege für ETB SW Essen, Homberg und Hamborn 07 Der VfB Homberg und TuRU Düsseldorf sowie der ETB Schwarz-Weiß Essen und der VfB 03 Hilden tragen die Topspiele oben wie unten in der Oberliga Niederrhein aus.

Am 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein feierten SSVg Velbert und KFC Uerdingen bereits am Freitag Siege. Während sich der SC Union Nettetal und Ratingen 04/19 die Punkte teilten, gelang dem ETB Schwarz-Weiß Essen im Topspiel gegen den VfB 03 Hilden ein Kantersieg. Der SV Sonsbeck siegte beim Schlusslicht FSV Duisburg und stürzte das Kellerkind noch tiefer in die Krise, zwischen dem TSV Meerbusch und dem 1. FC Kleve fielen keine Tore. Im Krisengipfel schoss der VfB Homberg die TuRU Düsseldorf mit 6:1 ab.

Wer hätte kurz nach dem Seitenwechsel mit diesem Ergebnis gerechnet? Der ETB Schwarz-Weiß Essen führte im Topspiel gegen den VfB 03 Hilden zunächst mit 1:0, doch die Gäste drehten das Spiel durch Pascal Weber (41.) und Luca Majetic (48.), doch im Anschluss zeigten die Hausherren, warum sie in dieser Saison so stark unterwegs sind. Noel Futkeu, Marcello Romano und zweimal Prince Kimbakidilamachten aus einem 1:2 ein 5:2. Isaac Kang flog bei Hilden noch vom Platz, was den überschaubaren Sonntag perfekt machte. Beide Teams sind Punkt- und Tordifferenz-Vergleich auf den Rängen drei und vier. Somit wird dem Meisterschaftsrennen erstmal ein Zweikampf zwischen Velbert und Uerdingen.

Keine Tore gab es im Duell zwischen dem TSV Meerbusch und dem 1. FC Kleve. Nach 90 Minuten beendeten die Mannschaften den Arbeitseinsatz torlos. Während für den TSV die Ungeschlagen-Serie nun auf drei Partien angewachsen ist, konnte Kleve das bittere 0:4 gegen die SSVg Velbert von der Vorwoche aufarbeiten und die Heimfahrt mit einem Punkt im Gepäck antreten. Am kommenden Sonntag geht es dann zum VfB Homberg, der am Nachmittag TuRU Düsseldorf mit 6:1 abfertigte.

Mit 2:0 hatte der MSV Düsseldorf zur Halbzeit bei den Sportfreunden Baumberg bereits geführt, und musste sich am Ende dennoch mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Zwei Minuten nach der Führung durch Mohamed Yassin Benslaiman Benktib erhöhte Oben Robert Molango mit seinem zweiten Saisontor auf 2:0. Doch ebenso innerhalb von wenigen Minuten glichen die Gastgeber aus. Louis Klotz schoss in der 55. Minute das 1:2, Bilal Sezer fünf Minuten später den Ausgleich. Während die Düsseldorfer damit auf dem ersten Abstiegsplatz nun vier Zähler Rückstand auf Hamborn 07 aufweisen, bleibt Baumberg auf Platz acht.

Der Erfolg vom vergangenen Wochenende ist Makulatur. Der FSV Duisburg hat die nächste Pleite einstecken müssen und unterlag am Nachmittag dem SV Sonsbeck mit 1:3. Mit weiterhin acht Punkten wuchs der Abstand zum rettenden Ufer für den FSV auf mittlerweile 13 Zähler ein – es scheint nahezu ausgeschlossen, dass die Duisburger das noch schaffen können aufzuholen. Schon nach 16 Minuten brachte Sebastian Leurs die Gäste aus Sonsbeck in Front. Fast im direkten Gegenzug hatte der FSV die Chance auf den Ausgleich, Joshua Telesphore Kapenda vergab aus aussichtsreicher Position. Es folgten weitere gute Gelegenheiten für die Hausherren, denen der Ausgleich aber nicht gelingen wollte. Bis zum nächsten Treffer sollte es dann eine ganze Weile dauern: Alexander Maas erzielte schließlich das erlösende 2:0 nach etwas mehr als einer Stunde Spieldauer (63.). Auch Kapenda durfte noch jubeln. Ihm gelang der Anschlusstreffer nach 71 Zeigerumdrehungen. Die Hoffnung währte aber nur kurz, denn Nozumu Nonaka gelang wenig später der Treffer zum 3:1-Endstand (76.).

Die Sportfreunde Hamborn 07 haben ihr Gastspiel beim SC St. Tönis mit 4:1 für sich entschieden, sich damit von der Abstiegszone weiter distanziert und sich bis auf zwei Zähler an den Gegner herangespielt. Die Basis für den Sieg war ein Doppelschlag von Gino Mastrolonardo und Pascal Spors in der 27. und 30. Minute. Kurz nach der Pause verkürzte Niklas Withofs zwar für die Gastgeber, mit ihren jeweils zweiten Treffern des Tages erhöhten Mastrolonardo und Spors, die beiden ehemaligen Hiesfelder, zum Endstand. Für Spors war das bereits der neunte, für Mastrolonardo der fünfte Saisontreffer.

Der SC Union Nettetal verpasste es am Samstag knapp, mit Ratingen 04/19 gleichzuziehen. Leonard Lekaj verwandelte nach der Pause einen Freistoß direkt (48.), aber Samed Yesil glich für die Germanen prompt aus (52.). Den Kontakt zur Top fünf hält der SCU, 04/19 konnte nicht an Hilden vorbeiziehen.

Am Freitagabend schossen die SSVg Velbert und der KFC Uerdingen vor den eigenen Zuschauern jeweils vier Tore und bleiben damit auf den Plätzen eins und zwei, wie an dieser Stelle nachzulesen ist .

KFC Uerdingen 05 – FC Kray 4:0KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Vedran Beric, Philipp Meißner (70. Ryo Iwata), Leonel Kadiata, Yaman Hasal (73. Sander Rau), Alexander Lipinski, Kevin Weggen, Maik Odenthal (79. Babacar M'Bengue), Levan Kenia (82. Pascale Talarski), Maximilian Funk, Gianluca Rizzo (80. Shun Terada) - Trainer: Alexander VoigtFC Kray: Jan Fauseweh, Ryota Nakaoka, Eunseok Ko (46. Imad Aweimer), Duc Anh Nguyen Nhu, Almedin Gusic, Danilo Settimio Curaba (30. Maurice Bank), Eric Gweth, Jihwan Yun, Bubakarry Fadika, Romario Antonio Guscott (56. Taraba Carsten Kagnassim) - Trainer: Rudolf ZediSchiedsrichter: Marco Lechtenberg (Mönchengladbach) - Zuschauer: 1824Tore: 1:0 Levan Kenia (20.), 2:0 Kevin Weggen (41.), 3:0 Maik Odenthal (51.), 4:0 Alexander Lipinski (77.)

Das ist der nächste Spieltag

Die Oberliga-Fans müssen in der kommenden Woche ohne ihre Liga auskommen - das gilt aber nahezu für den gesamten Amateurfußball, der an Totensonntag pausiert. Im Niederrheinpokal steht das Viertelfinale an, aus der Oberliga sind nur noch der SV Sonsbeck und Ratingen 04/19 (direktes Duell, 19. November) und der TSV Meerbusch (gegen den 1. FC Bocholt, 23. November) vertreten.

19. Spieltag

Sa., 26.11.22 14:15 Uhr SV Sonsbeck - TVD Velbert

So., 27.11.22 14:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 27.11.22 14:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - KFC Uerdingen 05

So., 27.11.22 14:30 Uhr 1. FC Kleve - VfB Homberg

So., 27.11.22 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FSV Duisburg

So., 27.11.22 15:00 Uhr Cronenberger SC - Sportfreunde Baumberg

So., 27.11.22 15:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20

So., 27.11.22 15:00 Uhr FC Kray - SSVg Velbert

So., 27.11.22 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 27.11.22 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - ETB Schwarz-Weiß Essen

