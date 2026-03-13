Oberliga: Kampf um Spitzenplatz zwischen 04/19 und Hilden im Fernduell

Der VfB Hilden hat die Tabellenspitze im Blick. – Foto: Jens Terhardt

Der TSV Meerbusch muss noch die derbe Abreibung in der Oberliga Niederrhein verarbeiten, die es beim 0:5 gegen den VfB Hilden am vergangenen Wochenende gab. Mit Ratingen 04/19 wartet gleich der nächste dicke Brocken auf die Meerbuscher. Hilden empfängt zeitgleich den VfL Jüchen und schielt bei einem Sieg auf die Tabellenspitze - sofern Ratingen gegen den TSV patzen sollte. Ebenfalls am Freitagabend trifft die DJK Adler Union Frintrop im wichtigen Kellerduell auf den SV Sonsbeck.