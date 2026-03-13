 2026-03-13T07:45:35.464Z

Oberliga: Kampf um Spitzenplatz zwischen 04/19 und Hilden im Fernduell

Am Freitagabend geht es um die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein. Der VfB Hilden will an Ratingen 04/19 vorbeiziehen.

von Marcel Eichholz · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hilden hat die Tabellenspitze im Blick.
Der VfB Hilden hat die Tabellenspitze im Blick. – Foto: Jens Terhardt

Der TSV Meerbusch muss noch die derbe Abreibung in der Oberliga Niederrhein verarbeiten, die es beim 0:5 gegen den VfB Hilden am vergangenen Wochenende gab. Mit Ratingen 04/19 wartet gleich der nächste dicke Brocken auf die Meerbuscher. Hilden empfängt zeitgleich den VfL Jüchen und schielt bei einem Sieg auf die Tabellenspitze - sofern Ratingen gegen den TSV patzen sollte. Ebenfalls am Freitagabend trifft die DJK Adler Union Frintrop im wichtigen Kellerduell auf den SV Sonsbeck.

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Heute, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live

Liveticker: VfB Hilden - VfL Jüchen

Heute, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30live

Liveticker: Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30

So geht es in der Liga weiter

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Sonsbeck
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfL Jüchen-Garzweiler
Sa., 28.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - KFC Uerdingen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - TSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - FC Büderich
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Biemenhorst
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Kleve

