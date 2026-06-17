Oberliga-Kader Von Fortuna Düsseldorfs U23 nimmt immer weiter Form an

Düsseldorfs U23 muss sich neu aufstellen. – Foto: Jochen Classen

Seit dem vergangenen Wochenende ist auch der letzte Platz für die kommende Saison der Oberliga Niederrhein vergeben. Der SV Scherpenberg komplettiert das Teilnehmerfeld der Liga, in der Fortunas U23 ab August an den Start gehen wird.

Dabei wurden die ersten Personalentscheidungen noch vor dem Saisonende und dem damit verbundenen Abstieg beschlossen. Acht Spieler wurden vor dem letzten Spieltag verabschiedet, unter anderem Fortunas Top-Torschütze Deniz Bindemann und Kapitän David Savic, der seine Karriere bei Fortuna Köln in der Dritten Liga fortsetzt. Knapp einen Monat nach dem Abstieg wurden nun die ersten beiden Zugänge des Transfersommers vermeldet. Kaspar Harbering, der in der vergangenen Saison beim Oberligisten SV Schermbeck spielte, und Giovanni Nkowa, Offensivspieler vom FC Büderich, sind die ersten personellen Verstärkungen für die kommende Saison.

Erste Neuzugänge stehen bereits fest

Beide Transfers sind keine Reaktion auf den Abstieg, sondern waren unabhängig von der Ligazugehörigkeit geplant. „Wir haben schon jetzt einen talentierten Kader zusammen, mit dem es sich lohnt zu arbeiten“, erklärt Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. Wie Trainer Jens Langeneke ist auch der NLZ-Chef überzeugt, dem Ausbildungsauftrag auch in der Oberliga gut nachgehen zu können. „Wir werden auch in der nächsten Saison viele junge Spieler in unseren Reihen haben, die wir weiter auf hohem Niveau ausbilden werden“, sagt Vollmerhausen.