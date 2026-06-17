Oberliga-Kader Von Fortuna Düsseldorfs U23 nimmt immer weiter Form an

Seit dem vergangenen Wochenende ist auch der letzte Platz für die kommende Saison der Oberliga Niederrhein vergeben. Der SV Scherpenberg komplettiert das Teilnehmerfeld der Liga, in der Fortunas U23 ab August an den Start gehen wird.
Dabei wurden die ersten Personalentscheidungen noch vor dem Saisonende und dem damit verbundenen Abstieg beschlossen. Acht Spieler wurden vor dem letzten Spieltag verabschiedet, unter anderem Fortunas Top-Torschütze Deniz Bindemann und Kapitän David Savic, der seine Karriere bei Fortuna Köln in der Dritten Liga fortsetzt. Knapp einen Monat nach dem Abstieg wurden nun die ersten beiden Zugänge des Transfersommers vermeldet. Kaspar Harbering, der in der vergangenen Saison beim Oberligisten SV Schermbeck spielte, und Giovanni Nkowa, Offensivspieler vom FC Büderich, sind die ersten personellen Verstärkungen für die kommende Saison.
Beide Transfers sind keine Reaktion auf den Abstieg, sondern waren unabhängig von der Ligazugehörigkeit geplant. „Wir haben schon jetzt einen talentierten Kader zusammen, mit dem es sich lohnt zu arbeiten“, erklärt Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, im Gespräch mit unserer Redaktion. Wie Trainer Jens Langeneke ist auch der NLZ-Chef überzeugt, dem Ausbildungsauftrag auch in der Oberliga gut nachgehen zu können. „Wir werden auch in der nächsten Saison viele junge Spieler in unseren Reihen haben, die wir weiter auf hohem Niveau ausbilden werden“, sagt Vollmerhausen.
Auch wenn das Grundgerüst steht, wird in den kommenden Tagen und Wochen viel Bewegung im Kader sein: Neben den schon verabschiedeten Spielern werden weitere Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison den Verein verlassen, bei anderen Spielern ist die Zukunft noch ungewiss, wie Vollmerhausen bestätigt. Wie in den vergangenen Jahren werden zudem einige Spieler aus der U19 in den Kader der U23 aufrücken.
Während im Kader also zahlreiche Veränderungen anstehen, herrscht auf der Trainerposition Kontinuität. Langeneke wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie der „Zwoten“ stehen – wobei daran intern nie Zweifel herrschten, wie Vollmerhausen bekräftigte: „Jens Langeneke hat einen laufenden Vertrag und macht seit Jahren gute Arbeit.“ Gemeinsam blicke man nun optimistisch auf die kommende Spielzeit. „Wir haben als NLZ einen schlagfertigen Kader zusammengestellt und haben Bock, die jungen Spieler auszubilden“, versichert Vollmerhausen. „Wir werden alles dafür tun, dass der ein oder andere Spieler in dieser Saison den Sprung zu den Profis schafft.“