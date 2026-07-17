Oberliga: Kader des Heeslinger SC nahezu komplett

– Foto: Horst Vogler

Der Kader des Heeslinger SC ist fast vollständig. Am vergangenen Dienstag gab Abdulai Barrie sein Debüt im Dress des Oberligisten. Der Offensivspieler stand zuletzt bei der U19 des VFB Oldenburg unter Vertrag. Der Bremer ist der vierte Neuzugang für die neue Saison. Mit Julian Stöhr und Mika Eickhoff wechselten zwei erfahrene Regionalligaspieler von Kickers Emden nach Heeslingen.

Julian Seepolt, der bislang für den TuS Harsefeld in der Landesliga spielte, möchte beim Oberligisten im Nachbarkreis seinen nächsten Karrieresprung vollziehen. Neu im Kader ist auch Torwart Laurin Peschlow, der von der JFV A/O/B/H/H in der Herrenbereich wechselte. Wie von Manager Kevin Rehling zu erfahren war, sind die Planungen zwar grundsätzlich abgeschlossen, aber wenn sich noch ein geeigneter Kandidat vorstellen sollte, käme noch eine weitere Neuverpflichtung in Betracht.