Noch ein letztes Mal in diesem Jahr ist der ETB auswärts gefordert. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Oberliga-Jahresabschluss für den ETB in Meerbusch Am Freitagabend tritt der ETB Schwarz-Weiß Essen zum letzten Spieltag vor der Winterpause beim TSV Meerbusch an.

Am Freitag muss der ETB Schwarz-Weiß Essen zum Flutlichtspiel beim TSV Meerbusch reisen. Für beide Teams ist es die letzte Meisterschaftspartie in der Oberliga Niederrhein im Jahr 2025. Die Schwarz-Weißen streben nach zuletzt zwei Siegen und einem Unentschieden einen erfolgreichen Jahresabschluss an und wollen sich mit einem Dreier in die Winterpause verabschieden. Das Auswärtsspiel der „Schwatten“ wird am Freitagabend um 20 Uhr auf dem Sportplatz Lank (Nierster Str. 90, 40668 Meerbusch) angepfiffen.

Morgen, 20:00 Uhr TSV Meerbusch TSV Meerbus. ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 20:00 Der TSV Meerbusch hat nach 16 absolvierten Partien 21 Punkte auf dem Konto und liegt damit einen Zähler hinter der Mannschaft vom Uhlenkrug. In ihren Heimspielen können sie bisher eine starke Bilanz vorweisen: Vier Siegen und zwei Unentschieden stehen nur zwei Heimniederlagen gegenüber. Trainiert werden die Gastgeber von Marcel Winkens, der das Team zu dieser Saison übernommen hat. Zuvor war der 43-Jährige als Coach vom VfL Jüchen-Garzweiler in der Landesliga tätig.