Oberliga im Fokus: Verbandsligist schlägt Blaskic-Elf

Die Vorbereitung lebt von Erkenntnissen, nicht von Ergebnissen. Dennoch hinterließen die Testspiele der Oberligisten am heutigen Sonntag tiefe Eindrücke. Gegen höherklassige Gegner blitzte Mut auf, aber auch schonungslos die Grenzen. Es waren Spiele, die wehtaten, Hoffnung machten und wertvolle Antworten lieferten – auf Kunstrasen, bei Tempo, unter Druck.
Bei Verbandsligist und Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen verlor die Elf von Coach Zlatko Blaskic. Bereits nach sechs Minuten brachte Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger die Hausherren in Führung. Jovan Djermanovic (26.) und Sangar Aziz (54.) erhöhten auf 3:0. Dem Oberligisten blieb nur der späte Anschluss durch Levon Kundruweit (84.).
Schiedsrichter: Christian Buschmann
Tore: 0:1 (2. Eigentor), 0:2 Halim Eroglu (7.), 0:3 Zeki Görkem Koca (14.), 1:3 Julian Geldner (17.), 2:3 Mark Gashi (22.), 2:4 Enrique Katsianas-Sanchez (66.), 2:5 Simon Klostermann (70.), 3:5 Tim Pöhler (86.)
Besondere Vorkommnisse: Amney Moutassime (TSG Balingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (48.).
Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Andre Sirianni (2.), 1:1 Diamant Lokaj (14.), 1:2 Marco Kehl-Gómez (18.), 1:3 Matt-Brahan Zié (21.), 1:4 Abou Ballo (35.), 1:5 Gal Grobelnik (49.), 1:6 Karlo Kuranyi (52.), 1:7 Gal Grobelnik (55.), 2:7 Onesi Kuengienda (78.)
Schiedsrichter: Dominik Barth
Tore: 1:0 Niklas Antlitz (16.), 2:0 Tarik Schwinger (34.), 3:0 Paul König (41.), 3:1 David Govorušić (45.+1), 4:1 Luigi Campagna (73.), 5:1 Jascha Döringer (82.)
Besondere Vorkommnisse: Stefan Wächter (VfR Aalen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (59.).
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 1:0 Maximilian Ziesche (45.), 2:0 Gentian Lekaj (65. Foulelfmeter), 2:1 Till Schubarth (74.)
Schiedsrichter: Max Christian Augustin
Tore: 0:1 Tarsis Bonga (22.), 1:1 Rico Hofmann (29.), 2:1 Hannes Scherer (60.), 3:1 Peter Engelmann (73.)
Schiedsrichter: Tobias Lochmüller
Tore: 1:0 Philipp Seybold (38.), 1:1 Lenny Mikona (47. Foulelfmeter), 1:2 Samuel Wetter (49.), 2:3 Julian Grupp (63.), 1:3 (63.)
