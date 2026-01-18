 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
Oberliga im Fokus: Verbandsligist schlägt Blaskic-Elf

Im Testspiel am Sonntag unterliegt der 1. FC Normannia Gmünd.

Die Vorbereitung lebt von Erkenntnissen, nicht von Ergebnissen. Dennoch hinterließen die Testspiele der Oberligisten am heutigen Sonntag tiefe Eindrücke. Gegen höherklassige Gegner blitzte Mut auf, aber auch schonungslos die Grenzen. Es waren Spiele, die wehtaten, Hoffnung machten und wertvolle Antworten lieferten – auf Kunstrasen, bei Tempo, unter Druck.

Heute, 14:00 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
3
1
Abpfiff

Bei Verbandsligist und Oberliga-Absteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen verlor die Elf von Coach Zlatko Blaskic. Bereits nach sechs Minuten brachte Youssef Mohamed Medhat Eltayeb Elnagger die Hausherren in Führung. Jovan Djermanovic (26.) und Sangar Aziz (54.) erhöhten auf 3:0. Dem Oberligisten blieb nur der späte Anschluss durch Levon Kundruweit (84.).

---

Die Spiele der Oberligisten am Samstag

Gestern, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
3
5

Schiedsrichter: Christian Buschmann
Tore: 0:1 (2. Eigentor), 0:2 Halim Eroglu (7.), 0:3 Zeki Görkem Koca (14.), 1:3 Julian Geldner (17.), 2:3 Mark Gashi (22.), 2:4 Enrique Katsianas-Sanchez (66.), 2:5 Simon Klostermann (70.), 3:5 Tim Pöhler (86.)
Besondere Vorkommnisse: Amney Moutassime (TSG Balingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (48.).

---

Gestern, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
2
7

Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Andre Sirianni (2.), 1:1 Diamant Lokaj (14.), 1:2 Marco Kehl-Gómez (18.), 1:3 Matt-Brahan Zié (21.), 1:4 Abou Ballo (35.), 1:5 Gal Grobelnik (49.), 1:6 Karlo Kuranyi (52.), 1:7 Gal Grobelnik (55.), 2:7 Onesi Kuengienda (78.)

---

Gestern, 14:30 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
5
1
Abpfiff

Schiedsrichter: Dominik Barth
Tore: 1:0 Niklas Antlitz (16.), 2:0 Tarik Schwinger (34.), 3:0 Paul König (41.), 3:1 David Govorušić (45.+1), 4:1 Luigi Campagna (73.), 5:1 Jascha Döringer (82.)
Besondere Vorkommnisse: Stefan Wächter (VfR Aalen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (59.).

---

Gestern, 14:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
2
1
Abpfiff

Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 1:0 Maximilian Ziesche (45.), 2:0 Gentian Lekaj (65. Foulelfmeter), 2:1 Till Schubarth (74.)

---

Gestern, 14:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
3
1
Abpfiff

Schiedsrichter: Max Christian Augustin
Tore: 0:1 Tarsis Bonga (22.), 1:1 Rico Hofmann (29.), 2:1 Hannes Scherer (60.), 3:1 Peter Engelmann (73.)

---

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof II
2
3
Abpfiff

Schiedsrichter: Tobias Lochmüller
Tore: 1:0 Philipp Seybold (38.), 1:1 Lenny Mikona (47. Foulelfmeter), 1:2 Samuel Wetter (49.), 2:3 Julian Grupp (63.), 1:3 (63.)

